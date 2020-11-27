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Antalya'da yazdan kalma günler

Antalya'da güneşli havayı görenler, Konyaaltı sahiline akın etti. Kimi spor yaptı, kimi arkadaşlarıyla jimnastik yaparak güneşli havayı değerlendirdi.

27 Kasım 2020 Cuma 13:39
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Antalya'da yazdan kalma günler

ANTALYA - Kasım ayının son haftası olmasına rağmen sıcak havayı değerlendirmek isteyen Antalyalılar ve turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı ve Lara sahillerinde yoğunluk oluşturdu. Plajdaki şezlonglara ve kumsala uzanıp güneşlenen tatilciler, denize girip yüzdü. Bazı vatandaşlar ve turistler ise sahil bandında spor yapıp bisiklet sürmeyi tercih etti. Balık tutanların da görüldüğü sahilde, köpekler ise plaja uzanıp güneşlendi.

AŞK'IN SİMGESİ KALBİ ELLERİYLE YAPTILAR

Eşi Elvira Kafoğlu birlikte denize karşı kalp işareti yapıp, sahilde yürüyen Mehmet Kafoğlu, "Biz buranın havasını sürekli soluyoruz. Tabi ki güneşi fırsat bilip, buraya geldik. Bugün günlerden cuma. Saat 10.00 ile 13.00 arası 65 yaş üstüne serbest olduğu için büyüklerimizi gezmeye çıkardık. 13.00 gibi tekrar işimizin başına geri gideceğiz" dedi.

Elvira Kafoğlu ise "Eşimle birlikte sabah sporu yapıp, enerji depoluyoruz. Biz sağlıklı hayat seviyoruz" diye konuştu.

İşinden izin alıp Konyaaltı'na gelen Mülkiye İçer, "Çok güzel bir gün, mis gibi. Millet denize giriyor, şu an şortum olsa ben de denize girerdim" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaYazdan Kalma Günler
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