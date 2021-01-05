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Antalya'da sağanak etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'turuncu kod' uyarısı verdiği Antalya'da sağanak, özellikle Kemer civarında etkili oldu.

05 Ocak 2021 Salı 16:11
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Antalya'da sağanak etkili oldu

ANTALYA - Şiddetli yağış nedeniyle Kemer-Kumluca D400 kara yolu, düşen bir kaya parçası nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Çevre güvenliği alan polis ekiplerinin düşen küçük kayaları kendi imkanlarıyla çekerek yolu açmasının ardından büyük kaya da vinçle alınıp yol trafiğe açıldı. Kemer Çamyuva Mahallesi'nde Hayitligöl mevkisi olarak da bilinen alanda dere yatağının taşması sonucu 5 evin bahçesi su altında kaldı. Bir evin ise giriş kapısına kadar yükselen su nedeniyle iki köpek bahçedeki kulübelerinde mahsur kaldı. Vatandaşlar köpekleri kucaklarına alarak kurtardı. Belediye ekipleri, bahçelerde biriken suyu motopomlarla tahliye etti.

Kiriş Mahallesi Dağyolu mevkisinde ise dağdan şiddetli akan su, yolda sele neden oldu. Sel, yolunun hemen bitişiğindeki 6 dönümlük narenciye bahçesine aktı. Bahçedeki portakal ağaçları, yaklaşık 1 metre su altında kaldı.

Diğer yandan yağış, öğle saatlerinde etkisini yitirmeye başladı.

DHA

Son Güncelleme: 05.01.2021 16:22
Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Genel MüdürlüğüAntalyaSağanak
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