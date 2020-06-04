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Antalya'da karantina gerginliği!

Antalya'nın Serik ilçesinde, 15 sokakta karantinada tutulan vatandaşlar, yarın bitecek karantina süresinin 1 hafta daha uzatılmasına tepki gösterdi. Polis barikatlarının kurulduğu noktaya gelen vatandaşlar, karantinanın kaldırılmasını istedi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

04 Haziran 2020 Perşembe 08:11
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Antalya'da karantina gerginliği!
Serik'e bağlı Merkez Mahallesi'nde oturan bir kadın ve kaynanasında çıkan koronavirüs vakasının ardından İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca bu kişilerin temaslı olduğu kişilerin oturduğu 15 sokak karantinaya alındı. Yarın akşam itibariyle bitecek olan karantina süresi, bugün yapılan toplantıda alınan kararla bir hafta daha uzatıldı. Kaymakam Mehmet Kurdoğlu başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan kararı duyan karantinadaki vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Polis bariyerleriyle çevrilen karantina sınırında toplanan vatandaşlar, "Hepimiz 14 gündür karantinadayız. Burada bir şey kalmadı. Hastamız kalmadı. Çocuklarımız sınava girecek. Birçoğumuz otellerde çalışıyor. Bizim ekmeğe ihtiyacımız yok. Biz onlara ekmek verelim. Askere gideceklerimiz var" diyerek yaşanan duruma tepki gösterdi.

Vali ve kaymakamın bölgeye gelmesini isteyen bölge halkı karantinanın kaldırılmasını talep etti.

Akşam saatlerinde başlayan olayın ardından bölgeye çok sayıda polis, çevik kuvvet ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da hazır bekletildi. İlçe Emniyet Müdürü Ömer Zafer Karaaslan, bölgeye gelerek vatandaşları ikna etmek için çalıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaSerikKarantina
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