Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 22
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1454
ALTIN
499.143
DOLAR
8.3250
STERLİN
11.7553
EURO
10.1115
Hazır beton alınacaktır
Hazır beton alınacaktır
Orman yolu yaptırılacaktır
102 Sözleşmeli Personel alınacak
102 Sözleşmeli Personel alınacak
New York Başkonsolosluğu sekreter alacak
New York Başkonsolosluğu sekreter...
Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim elemanı alacak
H.Kalyoncu Üni. öğretim elemanı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Annesi, 'kızımı öldürdüm' deyip teslim oldu

İzmir'in Buca ilçesinde Zeynep V. (29) evlerinde boğularak öldürüldü. Olay ardından genç kızın annesi A.V. polise gidip “Kızımı boğarak öldürdüm" diyerek teslim oldu. Zeynep V.’nin babası ve kardeşi de gözaltına alındı.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 17:42
3 Okunma
Annesi, 'kızımı öldürdüm' deyip teslim oldu

Olay, saat 13.00 sıralarında Laleli Mahallesi’nde 5 katlı bir apartmanın giriş katında meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden A.V., kızı Zeynep V.'yi boğarak öldürdüğünü söyleyip, teslim oldu. Bunun üzerine A.V.'nin evine sağlık ekibiyle ile giden polis ekipleri, Zeynep V.'nin cesedi ile karşılaştı. A.V. gözaltına alındı. Sağlık ekiplerini yaptıkları incelemede, Zeynep V.'nin boğularak öldürüldüğü belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Zeynep V.'nin cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Polis, Zeynep V.'nin babası S.V. ile kardeşi Ö.V.'yi de gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadelerinde, A.V'nin tartıştığı kızı Zeynep’i boğarak öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Şüphelilerin Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirBucaAnneKızCinayet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ARTIK GÜNAH KEÇİSİ OLMAK İSTEMİYORUZ
ARTIK GÜNAH KEÇİSİ OLMAK İSTEMİYORUZ
Serdar Acarhoroz’un Yönetim Listesini Divana sundu..
Serdar Acarhoroz’un Yönetim Listesini Divana sundu..
BUÜ’DE E-KAYNAK KULLANIMI ZİRVE YAPTI….
BUÜ’DE E-KAYNAK KULLANIMI ZİRVE YAPTI….
Prof Dr Basut 5 üniversite bitirerek Bursa'da Herkese Örnek Oluyor.
Prof Dr Basut 5 üniversite bitirerek Bursa'da Herkese Örnek Oluyor.
Rektör Kılavuz BUÜ Ziraat Fakültesi Hasat Rekoruna Koşuyor Dedi..
Rektör Kılavuz BUÜ Ziraat Fakültesi Hasat Rekoruna Koşuyor Dedi..
Kestel, Filistin Bayraklarıyla Donatıldı!...
Kestel, Filistin Bayraklarıyla Donatıldı!...
Orhangazi’deki Kültür Merkezinde’ki Dükkanlar Meydana çıktı!..
Orhangazi’deki Kültür Merkezinde’ki Dükkanlar Meydana çıktı!..
FİLİSTİNLİ ÖĞRENCİLERE DESTEK.
FİLİSTİNLİ ÖĞRENCİLERE DESTEK.
AYTAÇ LİMAK ENERJİ MÜŞTERİLERİNE ENGELSİZ HİZMETLER SUNUYOR
AYTAÇ LİMAK ENERJİ MÜŞTERİLERİNE ENGELSİZ HİZMETLER SUNUYOR

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma