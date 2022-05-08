Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.458,72
ALTIN
905,21
DOLAR
14,95
STERLİN
18,50
EURO
15,82
Ankara Büyükşehir Belediyesi 102 adet taşınmazı kiraya verecek
Ankara Büyükşehir Belediyesi 102...
Gölcük Belediyesi, Gölcük Yazlık Ilıca Otel'i yapım karşılığında 30 yıllığına kiraya verecek
Gölcük Belediyesi, Gölcük Yazlık...
Toros Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Toros Üniversitesi Öğretim Görevlisi...
Yaşar Üniversitesi 2 öğretim görevlisi alacak
Yaşar Üniversitesi 2 öğretim...
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Anneler Günü'ne özel 'otobüs'

KOCAELİ'de bazı halk otobüsleri, Anneler Günü'ne özel dantel, halı, ev terliği, kurabiye gibi anneleri hatırlatan motiflerle süslendi.

08 Mayıs 2022 Pazar 12:12
Anneler Günü'ne özel 'otobüs'

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentte hizmet veren toplu taşıma araçlarının bazılarını Anneler Günü nedeniyle dantel, halı, ev terliği, kurabiye gibi anneleri hatırlatan motiflerle süsledi. Bu otobüslere binenler, süslü koltukları geçtikten sonra orta kısımda bir evi andıran görüntü ile karşılaştı. Otobüste görevli kadın personel de binenlere, "Terli terli su içme, eve geç kalma" gibi nasihatler verdi. Otobüse binince çok şaşırdığını belirten Ayşegül Terzi, "Çok hoş ve güzel bir sürpriz olmuş. Emeği geçenleri tebrik ederim. Motifler eskileri anımsatıyor. Bizim annelerimizin zamanında çeyizlerindeki işler bunlar. Bu gelenekleri hala yaşatıyor olmak; çok da güzel" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Anneler GünüKocaeliOtobüsKocaeli Büyükşehir Belediyesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yangına giderken devrilen itfaiye aracının sürücüsü öldü
Yangına giderken devrilen itfaiye aracının sürücüsü öldü
'Yardım istememem için KADES uygulaması yüklü telefonumu aldı'
'Yardım istememem için KADES uygulaması yüklü telefonumu aldı'
Sahil denizanalarıyla doldu
Sahil denizanalarıyla doldu
Savaştan kaçan Ukraynalılar, Türkçe ve Türk kültürünü öğreniyor
Savaştan kaçan Ukraynalılar, Türkçe ve Türk kültürünü öğreniyor
Van'da kaçak avlanan 1 ton inci kefali ele geçirildi
Van'da kaçak avlanan 1 ton inci kefali ele geçirildi
Çalıntı otomobil, terk edilmiş halde bulundu
Çalıntı otomobil, terk edilmiş halde bulundu
Birlikte alkol aldığı 3 arkadaşına tabancayla ateş etti: 2 ölü, 1 yaralı
Birlikte alkol aldığı 3 arkadaşına tabancayla ateş etti: 2 ölü, 1 yaralı
Çankırı'da hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı
Çankırı'da hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı
Kastamonu'da selde 6 köprü yıkıldı
Kastamonu'da selde 6 köprü yıkıldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma