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ANNE ELİ DEĞSİN PROJESİ ALTIN KARINCA ÖDÜLÜ İLE TAÇLANDI

BAŞKAN OKTAY YILMAZ: ANNE ELİ DEĞSİN, İLÇEMİZDEKİ TEKSTİL ŞİRKETLERİNDEN ALDIĞIMIZ ATIK KUMAŞLARI DEĞERLENDİREREK TEKRAR EKONOMİYE KAZANDIRDIĞIMIZ BİR PROJE

23 Kasım 2020 Pazartesi 12:14
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ANNE ELİ DEĞSİN PROJESİ ALTIN KARINCA ÖDÜLÜ İLE TAÇLANDI

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

BURSA-Sosyal belediyecilik alanında birçok örnek projeyi başarıyla hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, Altın Karınca Ödülleri töreninde “Anne Eli Değsin” Projesi ile Çevre ve Atık Yönetimi kategorisinde ödüle layık görüldü. Marmara Belediyeler Birliği tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen ve belediyelerin uyguladığı başarılı projelerin ödüllendirilerek, yaşam kalitesi yüksek ve sürdürülebilir şehir hayatına katkı sağlanması amacıyla gerçekleştirilen Altın Karınca Ödülleri töreni, İstanbul’da yapıldı. Ödül töreninde Yıldırım Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın da büyük önem verdiği ve bizzat yönettiği Çevre ve Atık Yönetimi kategorisinde “Anne Eli Değsin” Projesi ile ödüle layık görüldü. 381 projenin yarıştığı Altın Karınca Ödülleri’nde 41 belediyenin 52 projesi 10 ayrı kategoride ödüllendirildi. 

ENGELLİ ANNELERİ ÜRETİMDE YER ALDI.

Alınan ödülden dolayı gururlu ve mutlu olduklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Anne Eli Değsin Projesi’ni şöyle anlattı: “Anne Eli Değsin, ilçemizdeki tekstil şirketlerinden aldığımız atık kumaşları değerlendirerek tekrar ekonomiye kazandırdığımız bir proje. Engelliler Federasyonu ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte yürüttüğümüz bu projede, Hacı Mehmet Zorlu Özel Eğitim ve İş Okulu’nda eğitim gören engelli çocuklarımızın anneleri, çocukları eğitim alırken bu atık kumaşlardan bez çantalar üretti. Ayrıca, İŞKUR İş Başı Eğitim Programı kapsamında velilerimiz belli bir kazanç da elde etti. Kısacası Anne Eli Değsin, birçok farklı noktadan kazanımları olan bir projemiz. 2019 yılında başlayan ve 2020 yılında da devam ettiğimiz projemizde 30 velimiz önce gerekli eğitimleri aldı, ardından da üretimde yer aldı. Pandemi nedeniyle şu an ara vermek zorunda kaldığımız projemize, ilerleyen dönemlerde tekrar devam etmeyi planlıyoruz. Belediye hizmetlerini sadece alt ve üst yapı yatırımları olarak görmeyip, sosyal belediyecilik sorumluluğu çerçevesinde Yıldırımlı vatandaşlarımıza hizmeti her alanda götürmeye devam edeceğiz.”

Öte yandan, Yıldırım Belediyesi, Altın Karınca Ödülleri 2017 yılı töreninde de Müzik Akademisi Projesi ile Sosyal Belediyecilik alanında ödülün sahibi olmuştu. 

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