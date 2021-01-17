Ankara yeniden beyaza büründü

Başkent'te bir haftadır süren soğuk ve yağışlı hava, gece saatlerinde etkisini arttırdı. Şehir merkezinde yağmur etkili olurken, kentin batı kesimi ile kuzey ilçelerinde lapa lapa kar yağdı. Kimi semtlerde kar örtüsü 10 santimetreye kadar ulaştı. Kar örtüsünü gören vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasını unutup karın tadını çıkardı. Çocuklar, yüzme simitleri ve su bidonları ile karda kaydı, kardan adam yapıp, kartopu oynadı. Mahalle aralarında gezen polis ekipleri ise anonslar yaparak vatandaşların evlerine dönmesini sağladı.

Öte yandan, kar nedeniyle sürücüler zorluk yaşadı, belediye ekipleri ise gece boyunca karla mücadele etti.