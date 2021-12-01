Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,854.93
ALTIN
755.50
DOLAR
13.17
STERLİN
17.58
EURO
14.95
22 Sözleşmeli Personel Alınıyor
22 Sözleşmeli Personel Alınıyor
Eski Hükümlüler Geçici Olarak İşe Alınacak 
Eski Hükümlüler Geçici Olarak...
Öğretim Görevlisi Alınacak
Öğretim Görevlisi Alınacak
Öğretim Elemanı Alınıyor
Öğretim Elemanı Alınıyor
Geçici İşçi Alımı Yapılacak
Geçici İşçi Alımı Yapılacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı

ANKARA'da gece saatlerinde hava sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kente mevsimin ilk karı yağdı.  

01 Aralık 2021 Çarşamba 10:19
9 Okunma
Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı

Ankara'da beklenen kar yağışı, gece saatlerinde etkisi göstermeye başladı. Hava sıcaklıklarının eksi 1 dereceye kadar düşmesiyle birlikte Başkent'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının şiddetlenmesiyle birlikte otomobiller, ağaçlar ve kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Kar yağışının kentin büyük bir kesiminde etkili olması bekleniyor.

Sivas'ta kar yağışı

SİVAS'ta sabah saatlerinde kar yağışı etkili olurken, yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. 

Kentte sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece olarak ölçüldüğü kentte yaşayanlar, güne karla uyandı. Kent merkezinde hafif etkili olan yağış, bir süre sonra etkisini yitirdi. Kar yağışıyla kentin yüksek kesimleri ise bembeyaz oldu. Kent merkezi yakınındaki Kardeşler Tepesi'ndeki orman alanında kar yağışı ile birlikte güzel görüntüler oluştu. 

DHA

Son Güncelleme: 01.12.2021 10:23
Anahtar Kelimeler:
AnkaraKarKış
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MSB: İran sınırında 1'i PKK/KCK'lı 5 kişi yakalandı
MSB: İran sınırında 1'i PKK/KCK'lı 5 kişi yakalandı
Ağrı ve Iğdır'da 'Eren Kış-9 Operasyonu' başlatıldı
Ağrı ve Iğdır'da 'Eren Kış-9 Operasyonu' başlatıldı
Van'da FETÖ operasyonu: 25 gözaltı
Van'da FETÖ operasyonu: 25 gözaltı
Depoya 'sahte içki' baskını: 5 gözaltı
Depoya 'sahte içki' baskını: 5 gözaltı
Trabzon'da sur kazılarında tarih fışkırıyor
Trabzon'da sur kazılarında tarih fışkırıyor
Başak Cengiz'in katili ile Müslüme'nin dedesi tek kişilik odalarda
Başak Cengiz'in katili ile Müslüme'nin dedesi tek kişilik odalarda
İnegöl'de orman ürünleri fabrikasındaki talaş silolarında yangın
İnegöl'de orman ürünleri fabrikasındaki talaş silolarında yangın
Ankara'da hayvan barınağında korkutan yangın
Ankara'da hayvan barınağında korkutan yangın
Bursa'da lodos ve sağanak çilek seralarını vurdu
Bursa'da lodos ve sağanak çilek seralarını vurdu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma