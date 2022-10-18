Ankara merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ/PDY tarafından 2013 yılı Jandarma Astsubaylık Sınavı (JANA) sorularının ele geçirilmesi ve örgütün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen 2 soruşturmada, toplam 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 11 şüpheli gözaltına alınırken, firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.