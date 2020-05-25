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Ankara'da uygulama noktasına araç daldı: 5'i polis 7 yaralı

ANKARA'da, alkollü sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, polis uygulama noktasına daldı. Kazada 5 polis, 1 bekçi ve 1 uzman çavuş yaralandı.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 08:20
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Ankara'da uygulama noktasına araç daldı: 5'i polis 7 yaralı

Kaza, saat 21.30 sıralarında Yenimahalle ilçesi Fahit Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Batıkent yönünde giden Abdülkerim G. yönetimindeki 06 DV 3291 plakalı otomobil, AOÇ kavşağı yakınında oluşturan polis uygulama noktasına hızla girip, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Uzman Çavuş Ahmet A.'nın kullandığı 15 KE 918 plakalı otomobil ile Mehmet Ali G. yönetimindeki 06 MHA 91 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan 06 MHA 91 plakalı otomobil, uygulama noktasında görevli polis memurları Metin D., Erkan A., Sinan B., Okan K. ve Abdurrahim T. ile çarşı bekçisi Muhammet Sözer B.'ye çarptı. 15 KE 918 plakalı otomobilin sürücüsü Uzman Çavuş Ahmet A. da çarpmanın şiddetiyle yaralandı. 

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin arından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası gözaltına alınan Abdülkerim G.'nin yapılan kontrolünde alkollü olduğu saptandı.

ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden kazaya ilişkin yapılan açıklamada, "İstanbul Yolu Çiftlik kavşağı uygulama noktasında alkollü bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek görevlilerimiz tarafından kontrol edilen bir araca çarpması neticesi 6 meslektaşımız ve 1 vatandaşımız, hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralanmıştır. Yaralı mesteklaşlarımızın ve vatandaşımızın hastanelere sevki sağlanmış alkollü araç sürücüsü, gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatılmıştır" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraAlkolSürücüOtomobilPolisJandarmaKaza
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