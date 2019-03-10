Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
101538
ALTIN
227.108
DOLAR
5.4464
STERLİN
7.0871
EURO
6.1233
İdlib'te ilk devriye
Son Dakika
İdlib'te ilk devriye
3 PKK sığınağı imha edildi
Son Dakika
3 PKK sığınağı imha edildi
Momo tehlikesi büyüyor: Korunmak için ne yapmalı?
Momo tehlikesi büyüyor: Korunmak için...
Fenerbahçe maçı için net ve kesin bir açıklama bekliyoruz
Fenerbahçe maçı için net ve...
“Dünyaya direnmek için Türkiye’yi örnek almalıyız"
“Dünyaya direnmek için Türkiye’yi örnek...

Ankara'da üç katlı bina çökme tehlikesiyle boşaltıldı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde taşıyıcı kolonlarında çatlaklar oluşan üç katlı apartmanda yaşayanlar tahliye edildi.

Ankara'da üç katlı bina çökme tehlikesiyle boşaltıldı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde taşıyıcı kolonlarında çatlaklar oluşan üç katlı apartmanda yaşayanlar tahliye edildi.

10 Mart 2019 Pazar 13:59
0 Okunma
Ankara'da üç katlı bina çökme tehlikesiyle boşaltıldı

ANKARA, (DHA)

Plevne Mahallesi Eflatun Sokak üzerinde bulunan apartmanın en üst katındaki dairede yaşayanlar, sabaha karşı saat 04.30 sıralarında kolonlarda oluşan çatlakları fark ederek komşularına haber verdi. Apartman sakinleri, çatlakların derinliğinden endişe duyarak durumu polis, AFAD ve belediyeye bildirdi. Apartmanı inceleyen AFAD ekipleri, binanın çökme riski altında bulunduğunu belirledi. Polis, alınan tahliye kararının ardından binadakilere megafonla anons yaptı. Hızla binayı terk eden vatandaşlar, sokak üzerinde endişeli bekleyişe geçti. Binada kalanların olması ihtimaliyle sokak üzerinde yoklama yapıldı. 21 dairenin bulunduğu apartmandan çıkan vatandaşlar, komşularının yanına sığındı. Gidecek yeri olmayanlar ise polis ekiplerince Ankara Valiliği'nin anlaşmalı olduğu otellere yerleştirildi.Apartmanın 2 numaralı dairesinde yaşayan Mete Kayman, polisin anonsunu duyarak apar topar dışarı çıktıklarını belirterek, "AFAD ekipleri kontrol edecekmiş. Kolonlarda birkaç yerde çatlaklık var. 6 yıllık bir bina burası, müteahhit yapımı" şeklinde konuştu.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraBinaçökme TehlikesiBoşaltıldıKolonçatlakApartmanönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tarlada çalışan kadınlara pastalı kutlama
Tarlada çalışan kadınlara pastalı kutlama
Eskikarağaç Leylek Köyü bahara hazır
Eskikarağaç Leylek Köyü bahara hazır
İzmir'de kaçak silah fabrikasına helikopterli operasyon
İzmir'de kaçak silah fabrikasına helikopterli operasyon
Balıkesir'de 7 ilçe ve 100 mahalleye yangına ilk müdahale sistemi ve su tankeri
Balıkesir'de 7 ilçe ve 100 mahalleye yangına ilk müdahale sistemi ve su tankeri
'Jandarma abla' gönüllerde taht kurdu
'Jandarma abla' gönüllerde taht kurdu
Damla sakızının fiyatı el yakıyor
Damla sakızının fiyatı el yakıyor
Kahramanmaraş'ta sahte para operasyonu: 1 gözaltı 
Kahramanmaraş'ta sahte para operasyonu: 1 gözaltı 
Yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı: 20 yaralı
Yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı: 20 yaralı
Lastiğini patlatıp 40 bin TL'sini çaldılar
Lastiğini patlatıp 40 bin TL'sini çaldılar

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans