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Ankara'da, şehre giriş ve çıkışlar kapatıldı

ANKARA'da, İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelge kapsamında, gece yarısından itibaren şehre giriş ve çıkışlar kapatıldı.

04 Nisan 2020 Cumartesi 07:41
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Ankara'da, şehre giriş ve çıkışlar kapatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs önlemleri kapsamında 30 büyükşehir ile akciğer hastalıklarının sık görüldüğü Zonguldak'a giriş ve çıkışların yasaklandığını açıklamasının ardından, İçişleri Bakanlığı'nca 81 ilin valiliğine ek genelge gönderildi. Genelge kapsamında toplam 31 şehre giriş ve çıkışlar 15 günlüğüne kapatıldı. Ankara'da ilçe emniyet müdürlükleri ve jandarma ekipleri, saat 00.00'da il sınırlarında görev aldı. Ekipler, oluşturulan kontrol noktalarında, araç sürücülerine şehre neden geldikleri ve şehri neden terk ettiklerini sordu. Uygulamanın ilk günü olması nedeniyle geçerli mazereti olan araçların geçişine izin verilirken, henhangi bir sebep gösteremeyen araç sürücülerin geçişlerine izin verilmedi.

ŞEHİR MERKEZİ GİRİŞİNDE ATEŞ ÖLÇÜMÜ

Saat 00.00'dan önce Eskişehir, Aksaray, Çankırı, Bolu, Kırıkkale, Kırşehir ve Konya il sınırlarından geçerek Ankara'ya giren araçlar ise şehir merkezi girişlerinde kurulan kontrol noktalarında durduruldu. Sürücü ve yolcuların, ekipler tarafından ateşleri ölçüldü. Vücut sıcaklıkları 38 derecenin üzerinde olan kişiler, sağlık kuruluşlarına yönlendirildi.

DHA

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AnkaraGirişçıkışAraçYolcuKoronavirüsSalgınHastalık
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