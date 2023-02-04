Ankara'da sahipsiz hayvanlar için 5 ton mama bırakıldı

Kent genelinde sahipsiz hayvanların bulunduğu çeşitli noktalara mama bırakan ekipler, yaklaşık 5 ton kuru mamayı dağıttı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Mustafa Şener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle kış aylarında sahipsiz hayvanların beslenme ihtiyacının arttığını söyledi.

Altı ekiple mama dağıtım çalışmalarını yaptıklarını belirten Şener, "Beslemeler sadece bugüne münhasır değil, yılın her günü bu faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalar kapsamında 2022 yılında yaklaşık 300 tonluk kuru mama takviyesi gerçekleştirdik." dedi.

Ankara kent merkezinde yaklaşık 750 sahipsiz hayvan noktası olduğunu belirten Şener, "Merkezde ciddi bir hayvansever vatandaş da var. Biz bu konuda yerel hayvan koruma gönüllüsü vatandaşlarımızla beslenme faaliyetlerini gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Yeryüzünün bütün canlılara ait olduğunu ifade eden Şener, soğuk kış günlerinde sahipsiz hayvanları da düşünmek gerektiğini kaydetti.