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Ankara'da sağanak etkili oldu

Ankara'da etkili olan sağnak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, Mamak'ta suya kapılan otomobil, kapağı açılan rögara düştü.

16 Haziran 2020 Salı 08:40
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Ankara'da sağanak etkili oldu

Başkent’te öğleden sonra etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle kentin bazı noktalarındaki cadde ve sokaklarda su birikintileri olşutu. Özellikle Mamak ilçesinde araçlar, suyla kaplanan yollarda güçlükle ilerledi. Gölete dönen Mutlukent mahallesi Dereboyu caddesinde çöp kutuları suyla birlikte sürüklenerek, park halindeki araçlara çarptı. Erkan Ünsal yönetimindeki 06FPN08 plakalı otomobil de suya kapıldı. Suda kontrolden çıkan otomobil, kapağı açılan rögara düştü. Araçta hasar oluştu.

Sürücü Erkan Ünsal, "Yukarıdan sel geliyordu. Rögar kapağı açılmış, şiddetli yağıştan dolayı farketmedim. Araçtan zor çıktım. Her yere rögar kapağı yapmışlar; ama sağlam takmamışlar. Bu durum kazaya, ölüme sebebiyet veriyor. Belediye bunlara biraz daha dikkat etsin. Yol çalışması yaparken önce insanların can güvenliğine önem versin. Burada düştük, bir sürü panik yaşadım, arabadan bir saat sonra çıkabildim" dedi. 

150 SU BASKININA MÜDAHALE EDİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bugün kentte etkili olan sağanakla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, kuvvetli yağış sürecinde 537 araç 1054 personelle taşkın ve su baskınlarının yaşandığı bölgelere anında müdahale edildiği belirtilerek, "Başkent 153 çağrı merkezi, Başkent Mobil uygulaması ve itfaiyeye ulaşan yaklaşık 150 su baskını başvurusunun tamamına ekiplerimiz ulaştı. Su taşkınının yoğun olarak yaşandığı bölgelerin başında gelen Mamak Boğaziçi Mahallesi'nde yapılan su tahliyesi çalışmaları, büyükşehir belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraYağmurYağış
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