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Ankara'da PKK/KCK propagandasına 6 gözaltı

ANKARA'da, sosyal medyadan PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen 6 şüpheli, gözaltına alındı.

23 Ağustos 2022 Salı 10:11
Ankara'da PKK/KCK propagandasına 6 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada siber devriye çalışmaları kapsamında 6 kişinin, PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığını belirledi. Şüphelilerin hesaplarındaki inceleme sonucu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonlar üzerinden PKK/KCK'yı destekleyici ve övücü paylaşımlar yaptıkları tespit edildi. Etkisiz hale getirilen terör örgütü mensuplarına ait fotoğraflarla propaganda yaptıkları da belirlenen şüphelilerin, Cumhurbaşkanı ve devlet büyüklerine hakaret içeren paylaşımlarda bulundukları saptandı. Tespitlerin ardından harekete geçen ekipler, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 6 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraTerörTeröristOperasyonPolisSosyal MedyaPKKKCKSuriye
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