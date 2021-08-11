Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1425.66
ALTIN
482.25
DOLAR
8.6405
STERLİN
11.9390
EURO
10.1245
Ankara Gölbaşı’nda 18 adet villa ihaleyle satılacak
Ankara Gölbaşı’nda 18 adet...
Adli Tıp Kurumundan personel alımı
Adli Tıp Kurumundan personel...
Van Muradiye'de tekstil kent yapımı için ihaleye çıkıldı
Van Muradiye'de tekstil kent...
TOKİ'den Kütahya'da konut satışı
TOKİ'den Kütahya'da konut satışı
Sözleşmeli Sağlık Personeli Alınacak
Sözleşmeli Sağlık Personeli Alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ankara'da otoyol kenarında çamlık alan yandı

ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde, otoyol kenarında bulunan çamlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından söndürülen yangında yaklaşık 10 ağaç zarar gördü.

11 Ağustos 2021 Çarşamba 09:42
13 Okunma
Ankara'da otoyol kenarında çamlık alan yandı

Ankara Çevre Yolu kenarında Elvankent varyantı yakınındaki çamlık alanda, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören sürücüler, araçlarını durdurup, yangın söndürme tüpleri ve su bidonları ile müdahale etti. Vatandaşların çabası yeterli olmayınca olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile geniş alana yayılmadan kontrol altına alındı. Yangından yaklaşık 10 çam ağacı zarar gördü. 

Öte yandan; yangının kasten çıkarıldığı iddia edilirken, polis sabotaj iddialarını araştırıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraEtimeskutOtoyolYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sinop ve Samsun'da sağanak sele neden oldu
Sinop ve Samsun'da sağanak sele neden oldu
BARTIN'DA SEL FELAKETİ
BARTIN'DA SEL FELAKETİ
Orman yangınlarından dönen itfaiyeciler ailelerine kavuştu
Orman yangınlarından dönen itfaiyeciler ailelerine kavuştu
Pendik'te banyo malzemesi üreten fabrikada yangın
Pendik'te banyo malzemesi üreten fabrikada yangın
Bursa'da parkta yürüyen vatandaşlar, ceset buldu
Bursa'da parkta yürüyen vatandaşlar, ceset buldu
Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Çanakkale'de gözetleme uçuşu yapan insansız helikopter düştü
Çanakkale'de gözetleme uçuşu yapan insansız helikopter düştü
Malatya'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi
Malatya'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi
Kars'ta fırtınada yıkılan 35 yıllık asma köprü yeniden yapıldı
Kars'ta fırtınada yıkılan 35 yıllık asma köprü yeniden yapıldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma