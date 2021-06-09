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Ankara'da otomobil dereye düştü: 3 ölü, 1 yaralı

ANKARA'da dereye düşen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi hafif yaralandı.

09 Haziran 2021 Çarşamba 09:42
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Ankara'da otomobil dereye düştü: 3 ölü, 1 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Kahramankazan ilçesi Fatih Mahallesi Yılbant Caddesi üzerinde meydana geldi. 06 RPS 44 plakalı otomobilin sürücüsü Hasan Kılıç (23), Fatih Mahallesi Yılbant Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki tabelaya çarptı. Çarpanın etkisiyle savrulan otomobil, daha sonra yol kenarında bulunan dereye düştü. Kazada hafif şekilde yaralanan Berat Örnek (18), kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. Örnek, daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek kazayı anlattı. Örnek'in ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SU ALTI ARAMA EKİPLERİ DEVREYE GİRDİ

Dereye düşen araç içindeki 3 kişiyi kurtarmak için Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Emniyet Müdürlüğü su altı arama kurtarma ekipleri bölgeye geldi. Dalgıçların derede yaptıkları çalışmada Hasan Kılıç, Mehmet Çetinkaya (18) ve Yücel Akcan'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Sudan çıkarılan cenazeler, Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, hafif şekilde yaralanan Berat Örnek, Yenimahalle Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraKahramankazanKazaTrafik Kazası
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