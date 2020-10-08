Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
kısa süreli yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1153
ALTIN
483.389
DOLAR
7.9083
STERLİN
10.2311
EURO
9.2991
Demir Grup Sivasspor, Başkent Kupası'na katılacak
Demir Grup Sivasspor, Başkent Kupası'na...
Günde 3 TL kazanarak ailesine destek olan İdlibli Hüseyin'e, yardım yağdı
Günde 3 TL kazanarak ailesine...
TÜRKÇE SEVDALISI OĞUZ ÇETİNOĞLU
TÜRKÇE SEVDALISI OĞUZ ÇETİNOĞLU
Perotti: Fenerbahçe'ye gelerek doğru bir karar aldım
Perotti: Fenerbahçe'ye gelerek doğru bir...
“Yumurta anne sütünden sonra en kıymetli proteindir"
“Yumurta anne sütünden sonra en...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ankara'da ormanlık alan yandı

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, 4 saatlik müdahale ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

08 Ekim 2020 Perşembe 09:00
10 Okunma
Ankara'da ormanlık alan yandı

İlçeye bağlı Çavundur Mahallesi Aydos Dağı mevkisindeki ormanlık alanda saat 17.00 sırlarında sebebi henüz belirlenemeyen yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, geniş alana yayıldı. Vatandaşların ihbarı ile bölgeye itfaiye, Orman Genel Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çok sayıda arazöz ve iş makinesi ile müdahale ettiği yangın, 4 saat sonunda kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmalarına devam edildiği bildirilirken, yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraOrmanYangınÇubuk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Boşanma davasına saatler kala kocası tarafından öldürüldü
Boşanma davasına saatler kala kocası tarafından öldürüldü
Baksı Müze’sinde ‘maske’ sergisi
Baksı Müze’sinde ‘maske’ sergisi
Borç- alacak nedeniyle tartıştığı iş ortağını öldürdü
Borç- alacak nedeniyle tartıştığı iş ortağını öldürdü
'Zeytinin başkenti' Akhisar'da hasat başladı
'Zeytinin başkenti' Akhisar'da hasat başladı
Tarihi mağara defineciler tarafından tahrip edildi
Tarihi mağara defineciler tarafından tahrip edildi
Manda kaymağı Bolu'nun tescilli ürünü oldu
Manda kaymağı Bolu'nun tescilli ürünü oldu
Tokat'ta, 66 metre yükseklikteki kuleye Azerbaycan bayrağı asıldı
Tokat'ta, 66 metre yükseklikteki kuleye Azerbaycan bayrağı asıldı
HES kodundan 'koronavirüs' kontrolünde 11 kişi, adliyeye alınmadı
HES kodundan 'koronavirüs' kontrolünde 11 kişi, adliyeye alınmadı
DEHŞET ODASI!
DEHŞET ODASI!

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma