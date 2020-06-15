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Ankara'da mobilya mağazası alev alev yandı

ANKARA'da, bir mobilya mağazasında meydana gelen yangında, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

15 Haziran 2020 Pazartesi 09:02
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Ankara'da mobilya mağazası alev alev yandı

Olay, gece saatlerinde Altındağ ilçesine bağlı Anafartalar Mahallesi'nde meydana geldi. Temmuz Sokak üzerindeki bir mobilya mağazasında, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler, kısa sürede tüm iş yerini sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevler içinde kalan iş yerine müdahale ederek, yangını kontrol altına aldı.

Bu arada haber verilmesiyle olay yerine gelen iş yeri sahibi de söndürme çalışmalarını üzgün bir şekilde izledi. Yaralanan kimsenin olmadığı yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraMobilyaMağazaYangın
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