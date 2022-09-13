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Ankara'da jandarmadan 'okul servisi' denetimi

ANKARA'da, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle okul servislerine yönelik denetim ve kontrollere başlandı.

13 Eylül 2022 Salı 12:32
Ankara'da jandarmadan 'okul servisi' denetimi

2022-2023 eğitim öğretim yılının 12 Eylül'de başlamasıyla birlikte, Ankara'da öğrencilerin güvenli yolculuk yapmalarının sağlanması maksadıyla, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde faaliyet gösteren tüm okul servis araçları, 12-16 Eylül arasında yoğunlaştırılmış denetim kapsamına alındı. Araçlar, 'Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği' esaslarına göre kontrol edilirken, yönetmeliğe aykırı durumda bulunan veya tespit edilenler, ilgili kurum ve kuruluşlara bildiriliyor. Araçlar 'Okul Servis Aracı Denetim Formu'ndaki hususlara göre de kontrole tabi tutuluyor. Taşımalı eğitim yapılan okullara öğrenci taşınması esnasında okul servis aracında öğrenci harici yolcu alınmasına, araç kapasitesi üzerinde öğrenci taşınmasına izin verilmiyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraJandarmaPolisOkulServisöğrenciEğitim
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