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Ankara'da FETÖ/PDY operasyonu: 9 gözaltı

ANKARA'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

07 Kasım 2022 Pazartesi 10:28
Ankara'da FETÖ/PDY operasyonu: 9 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanması ile irtibatı bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Ankara'da, büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak sivil imamlar ile iletişim sağladıkları tespit edilen; 2'si görevde, 2'si emekli, 2'si ihraç subay ile 2'si daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci, 1'i sivil ve 3'ü aktif kamu görevlisi olmak üzere 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken, 3 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FETÖPDYTerörörgütOperasyonKara Kuvvetleri KomutanlığıAnkara
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