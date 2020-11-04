Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1151
ALTIN
517.084
DOLAR
8.4457
STERLİN
11.0042
EURO
9.8356
Palamut bitti, umut hamside
Son Dakika
Palamut bitti, umut hamside
Aydın’da 4.0 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
Aydın’da 4.0 büyüklüğünde deprem
Aracında öldürülmüş halde bulundu
Son Dakika
Aracında öldürülmüş halde bulundu
İzmir'den acı haber
Son Dakika
İzmir'den acı haber
GÜLBEN ERGEN 40. ANAOKULUNU AÇTI
40. ANAOKULUNU AÇTI
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ankara'da eğlence mekanlarına polis denetimi

ANKARA'da, koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetine ara verilen eğlence mekanlarının izinsiz şekilde çalıştırıldığı ihbarları üzerine polis çalışma başlattı. Altındağ ilçesinde Rüzgarlı Caddesi'ne bağlanan pek çok sokaktaki eğlence mekanlarında polis ekipleri denetim yaptı.

04 Kasım 2020 Çarşamba 09:36
2 Okunma
Ankara'da eğlence mekanlarına polis denetimi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Altındağ ilçesinde Rüzgarlı Caddesi'ne bağlanan ara sokaklarda, eğlence mekanlarının faaliyetine ara verilmesine yönelik genelgenin delindiği ihbarları üzerine çalışma gerçekleştirdi. Akşam saatlerinde bölgedeki pek çok işletmeye baskın yapan ekipler, otel lobisi, içkili restoran gibi yerlerin gece kulübü olarak faaliyet gösterdiğini tespit etti. Baskında yakalanan kişilere, maske takma kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası kesilirken, iş yeri sahiplerine de ruhsata aykırılık ve kapalı alanda sigara içme yasağı ihlalinden ceza uygulandı.

Polis ekipleri, içkili mekanların bulunduğu bölgede uygulama noktaları oluşturdu ve vatandaşların belirtilen sokaklara girmesine müsaade etmedi. Bölge esnafı, polisin birkaç gündür yaptığı uygulama nedeniyle iş yapamadıklarını söyledi.

ALKOLLÜ YAKALANAN SÜRÜCÜ: İYİ ÇEKİN TEKRARI YOK

Rüzgarlı Caddesi üzerinde trafik polislerinin bulunduğu alana ters yönden giren 06 ABJ 133 plakalı otomobilin sürücüsü M.C.G'nin (30), yapılan kontrolde ehliyetinin olmadığı ve 106 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Polis ekiplerinin işlemi sırasında kameraya dönen M.C.G, "İyi çekin tekrarı yok" dedi.

Arabası çekici ile otoparka kaldırılan ve para cezası yazılan M.C.G. polise, "Uyuşturucu satmıyoruz. Devlet bizi mi buldu yani 106 promil alkolden. Cezaevinden çıktık, ehliyetimiz yok, telefonumuz yok. Çorba içtik çıktık. Kadınla mı yakaladın, uyuşturucuyla mı yakaladın?" diye serzenişte bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraKoronavirüsPolisDenetimEğlenceMekan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AFAD: 114 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
AFAD: 114 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Aydın’da 4.0 büyüklüğünde deprem
Aydın’da 4.0 büyüklüğünde deprem
İzmir'de polis ve bekçi, boşaltılan binaların çevresinde nöbet tutmaya başladı
İzmir'de polis ve bekçi, boşaltılan binaların çevresinde nöbet tutmaya başladı
Aracında öldürülmüş halde bulundu
Aracında öldürülmüş halde bulundu
Bakan Kurum: Şu an sadece Rıza Bey Apartmanı'nda arama- kurtarma faaliyetleri sürüyor
Bakan Kurum: Şu an sadece Rıza Bey Apartmanı'nda arama- kurtarma faaliyetleri sürüyor
İzmir'den acı haber
İzmir'den acı haber
Bolu Dağı'nda freni patlayan kamyon, 7 araca çarptı: 9 yaralı
Bolu Dağı'nda freni patlayan kamyon, 7 araca çarptı: 9 yaralı
Aydın'daki devlet hastanesinin poliklinik bölümü risk nedeniyle kapatıldı
Aydın'daki devlet hastanesinin poliklinik bölümü risk nedeniyle kapatıldı
Anamur'da yangının yaraları sarılıyor
Anamur'da yangının yaraları sarılıyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma