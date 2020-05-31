Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Ankara'da 'change' çetesi çökertildi
Ankara'da 'change' çetesi çökertildi
Eski koca dehşeti...
Eski koca dehşeti...
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Bitlis'te, 3 terörist etkisiz hale getirildi
Bitlis'te, 3 terörist etkisiz hale...
‘Dur' ihtarına uymayıp kaza yaptı
‘Dur' ihtarına uymayıp kaza yaptı
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ankara'da 'change' çetesi çökertildi

Ankara'da, hasarlı otomobillerin motor ve şasi numaralarını, haciz ve yakalama kaydı bulunan veya yasa dışı yollarla ülkeye sokulan otomobillerle değiştirip (change) satan çete, polis operasyonuyla çökertildi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, change edildiği tespit edilen 13 otomobile el konuldu.

31 Mayıs 2020 Pazar 10:19
0 Okunma
Ankara'da 'change' çetesi çökertildi
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Daire Başkanlığı ekipleri, change yöntemi ile piyasaya sürülen otomobiller ilgili araştırma başlattı. Tamir edilemeyecek boyutta hasarlı otomobillerin motor ve şasi numaralarını, haciz ve yakalama kaydı bulunan veya yasa dışı yollarla ülkeye sokulan otomobillerle değiştiren çete takibe alındı. 5 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu şüpheliler D.Y., E.A., G.O., M.Ç. ve T.K. tespit edildi. 5 kişi, eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

KRİMİNAL İNCELEME İLE TESPİT EDİLDİ

Change yapıldığı düşünülen 28 otomobil, mahkeme kararı doğrultusunda el konularak, kriminal polis laboratuvarında incelemeye alındı. 13 otomobilin motor ve şasi numaralarının değiştirilerek piyasaya sürüldüğü tespit edildi. Şüphelilerin, hasarlı otomobillerin motor ve şasi numaralarını, haciz ve yakalama kaydı bulunan veya yasa dışı yollarla getirilen otomobillerle değiştirdiği saptandı. Orijinal olduğu belirlenen otomobiller ise sahiplerine geri iade edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 5 kişi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraçeteChangeHurdaOtomobil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kazada ölen 6 kişinin yakınları bölgede önlem alınmasını istedi
Kazada ölen 6 kişinin yakınları bölgede önlem alınmasını istedi
Su altında kalacak 70 yıllık okul taşınıyor
Su altında kalacak 70 yıllık okul taşınıyor
Datça'da yerel tohum seferberliği
Datça'da yerel tohum seferberliği
‘Dur' ihtarına uymayıp kaza yaptı
‘Dur' ihtarına uymayıp kaza yaptı
Ankara'da 3 katlı ahşap ev yandı
Ankara'da 3 katlı ahşap ev yandı
Trabzon'da 'Karavan Park' projesi hayata geçiriliyor
Trabzon'da 'Karavan Park' projesi hayata geçiriliyor
'Mavi bayrak'lı plajlar, sezona hazırlanıyor
'Mavi bayrak'lı plajlar, sezona hazırlanıyor
Toprağa gömülü çocuk cesedi bulundu
Toprağa gömülü çocuk cesedi bulundu
75 metrelik baz istasyonuna çıktı
75 metrelik baz istasyonuna çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı