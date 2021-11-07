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Ankara'da borç- alacak anlaşmazlığında 2 ölü, 1 yaralı

Ankara'da, borç- alacak anlaşmazlığı nedeniyle 1 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaralayan Sinan Bayat'ın (70) polis tarafından yakalandığı kombici dükkanında, 1 kişinin daha cesedi bulundu.

07 Kasım 2021 Pazar 09:00
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Ankara'da borç- alacak anlaşmazlığında 2 ölü, 1 yaralı

Olay, saat 20.00 sıralarında Mamak ilçesi Demirlibahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Kombici dükkanı işleten Sinan Bayat iddiaya göre; bir süre önce dolandırıldığı Mürsel Acar (60) ve Erdoğan Çakmak (61) ile buluştu. Üç kişi bir süre tartıştıktan sonra, olay kavgaya dönüştü. Sinan Bayat, üzerindeki tabancayla Acar ve Çakmak'a ateş edip olay yerinden kaçtı. Acar, vücuduna isabet eden mermilerle olay yerinde hayatını kaybederken, Çakmak, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çakmak'ın durumunun ağır olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Sinan Bayat'ın Çankaya ilçesi Birlik Mahallesi'ndeki iş yerinde olduğunu tespit ederek, adrese operasyon gerçekleştirdi. Kombici dükkanında şüpheli Sinan Bayat'ın yanı sıra bir erkek cesedi daha bulundu. Gözaltına alınan Sinan Bayat, cesedin arkadaşı Hicabi Çınar'a (61) ait olduğunu ve bir hafta önce öldürdüğünü itiraf etti. Bayat, ilk ifadesinde arkadaşı Hicabi Çınar'ın dolandırıldığı için kendisiyle dalga geçtiğini, bunun üzerine Çınar'ı öldürdüğünü söyledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraMamakBorçAlacakCinayet
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