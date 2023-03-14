Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.317,48
ALTIN
1.159,44
DOLAR
18,98
STERLİN
23,09
EURO
20,32
Güngören Belediyesi 88 konutu ve 8 dükkanı satışa sundu
Güngören Belediyesi 88 konutu...
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim...
Karayolları Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel alacak
Karayolları Genel Müdürlüğü Sözleşmeli...
Yıldız Teknik Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi Sözleşmeli...
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ankara'da bir taksi otobüs durağında bekleyenlere çarptı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir taksinin otobüs durağında bekleyenlere çarpması sonucu biri ağır 6 kişi yaralandı.

14 Mart 2023 Salı 15:15
Ankara'da bir taksi otobüs durağında bekleyenlere çarptı

Raşit A. yönetimindeki 06 T 0204 plakalı taksi, ilçenin İncirli semtindeki Yunus Emre Caddesi'nde yolun karşısına geçen yayalara çarpmamak için direksiyonu kırınca yol kenarındaki otobüs durağına girdi.
Kazada taksi şoförü Raşit A. ile durakta bekleyen 5 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İlk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazada durak çevresinde park edilen bazı araçlar da hasar gördü.
Yunus Emre Caddesi'nde iş yeri bulunan Taner Sarıkaya, patlamaya benzer bir ses duyduğunu, dışarı çıktığında yaralıları gördüğünü belirterek, ambulanslara yardımcı olduklarını anlattı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraKeçiörenKazaTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aydın açıklarına itilen düzensiz göçmenlerden 38'i kurtarıldı, 4'ünün cesedine ulaşıldı
Aydın açıklarına itilen düzensiz göçmenlerden 38'i kurtarıldı, 4'ünün cesedine ulaşıldı
Nevşehir'de yeni evli çift, balayı yaptıkları otel odasında ölü bulundu
Nevşehir'de yeni evli çift, balayı yaptıkları otel odasında ölü bulundu
Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor
Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor
Kars'ta büyükbaş hayvanlara şap aşısı yapılıyor
Kars'ta büyükbaş hayvanlara şap aşısı yapılıyor
Kütahya'da kuvvetli sağanak 1850 dekar ekili tarım arazisine zarar verdi
Kütahya'da kuvvetli sağanak 1850 dekar ekili tarım arazisine zarar verdi
Şanlıurfa'da kalıcı konutlar için ilk kazma vuruldu
Şanlıurfa'da kalıcı konutlar için ilk kazma vuruldu
Sinop'ta bol avlanan istavrit kıyı balıkçılarını sevindirdi
Sinop'ta bol avlanan istavrit kıyı balıkçılarını sevindirdi
Meteorolojiden Sivas için kuvvetli sağanak uyarısı
Meteorolojiden Sivas için kuvvetli sağanak uyarısı
Mersin'de tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Mersin'de tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi