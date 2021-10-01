Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1401.46
ALTIN
501.52
DOLAR
8.8572
STERLİN
12.0239
EURO
10.3132
HASAN CAN KAYA TURNE’DE!
HASAN CAN KAYA TURNE’DE!
Ege İhracatçı Birlikleri personel alacak
Ege İhracatçı Birlikleri personel...
5.000 Sözleşmeli Jandarma alınacak
5.000 Sözleşmeli Jandarma alınacak
Ankara’da itfaiye eri alınacak
Ankara’da itfaiye eri alınacak
Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak 
Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak 
İş fırsatları için hemen tıkla!

'Anadolu'nun Pompeisi' Myra'dan tarih fışkırdı

ANTALYA'nın Demre ilçesindeki Myra Antik Kenti'nde süren kazıların bu yılki bölümünde de önemli eserler bulundu. Myra-Andriake Kazıları Başkanı Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nevzat Çevik'in 'Anadolu'nun Pompeisi' olarak nitelendirdiği Myra'da geçen yılki kazılarda bulunan toprak heykelcik dizisinin devamı olan yeni heykelcikler ve eşyalar bu yılki kazılarda ortaya çıkarıldı.

01 Ekim 2021 Cuma 09:59
34 Okunma
'Anadolu'nun Pompeisi' Myra'dan tarih fışkırdı

Demre'de Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Akdeniz Üniversitesi'nce Prof. Dr. Nevzat Çevik başkanlığında yürütülen Myra-Andriake kazılarının bu yılki bölümünde yeni heykelcikler ve objeler bulundu. Myra Antik Tiyatrosu'nun Orkestra Bölümü'nde sürdürülen kazılarda 2020 yılında yapılan açmalarda ortaya muhteşem bir heykelcik koleksiyonu çıkmıştı. Bu heykelcik koleksiyonu geçen yılın önemli arkeolojik keşiflerinden biri olmuştu. Aynı noktada yürütülen kazıların bu yılki bölümünde yaklaşık 1,5-2 metre derinliğinde 5 heykelcik, kozmetik kapları ve 2 urguentarium bulundu. Bulunan eserler binici, rahibe, eros, erkek ve çocuğunu taşıyan kadın heykelciklerinden oluşuyor. Yer yer boyları bile korunmuş durumdaki heykelciklerin geçen yıl bulunan koleksiyonun devamı niteliğinde olduğu belirtildi.

'YENİ PARÇALAR ELİMİZE GEÇTİ'

Yeni buluntularla ilgili olarak Myra-Andriake Kazıları Başkanı Prof. Dr. Nevzat Çevik, şöyle konuştu:

"2020 kazılarında elimize geçen müthiş 'Terra Cota' koleksiyonu, çok çeşitli figürlerden tanrı, yarı tanrı, çok çeşitli insan ve hayvanlardan oluşan bir koleksiyon ortaya çıkmıştı, tiyatro sondajlarında. Bunlar genellikle 4’üncü yüzyılın sonu ile milattan sonra 1’inci yüzyılın sonuna kadar uzanan bir 300-400 yıllık tarih dilimine ait eserlerdi. Bu sene aynı açmalara devam ettik. O koleksiyona ait yeni parçalar elimize geçti. Enteresan şekilde yine farklı. Bütün koleksiyonlar farklı farklı kalıplarda, farklı figürler ortaya çıkmaya başlamıştı. Bu sene yine elimize geçen parçalar, geçen yılki koleksiyonda bulunmayan parçalar oldu. Çocuğunu taşıyan değişik kadınlar, başka kadın figürünleri, erkek figürünleri, Terra Cota figürünleri, binici heykelcikleri ve tabii eros figürü de yoktu. Olmayanlar da tamamlanmaya devam ediyor. Açmalarımız devam ettikçe bu koleksiyonlar, daha değişik buluntularımız seramik ve diğer eserler de ortaya çıkıyor. Onlar da birbirlerini tamamlayarak, zaman içinde büyük bir bilgi grubuna ulaşmış olacağız. Daha önemlisi Myra'nın Roma Tiyatrosu'nun altında kalan Helenistik dönem ve öncesine ait kültür katmanları ile ilgili izlere ulaşmış oluyoruz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
MyraAntalyaDemreMYRA Antik Kenti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kilis'te, otomobil ile TIR çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
Kilis'te, otomobil ile TIR çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
1000 solucanlı geri dönüşüm kutusu
1000 solucanlı geri dönüşüm kutusu
32 yıl önce yaptığı mezara defnedildi
32 yıl önce yaptığı mezara defnedildi
Karadeniz'de 'palamut' kendini gösterdi
Karadeniz'de 'palamut' kendini gösterdi
'Olan oldu, dünya umrumda değil'
'Olan oldu, dünya umrumda değil'
Adana'da hırsızlık olaylarına karışanlara yönelik şafak operasyonu
Adana'da hırsızlık olaylarına karışanlara yönelik şafak operasyonu
Hz. Meryem'in diktiğine inanılan ağaçtan 200 kilo zeytin toplanacak
Hz. Meryem'in diktiğine inanılan ağaçtan 200 kilo zeytin toplanacak
İZKA'dan sürdürülebilir üretim için 'Yeşil ve Mavi Dönüşüm Programı' 
İZKA'dan sürdürülebilir üretim için 'Yeşil ve Mavi Dönüşüm Programı' 
Çanakkale'de 1733 şişe kaçak şarap ele geçirildi 
Çanakkale'de 1733 şişe kaçak şarap ele geçirildi 

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma