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Ampullerin içinden uyuşturucu çıktı

BURSA'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ampullerin içerisine saklanmış bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

18 Şubat 2020 Salı 17:53
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Ampullerin içinden uyuşturucu çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dün operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bin 568 adet sentetik ecza tablet, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar bonzai, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen bir miktar nakit para ve satışa hazır halde paketlenip ampul içerisine konulan 50 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 kişiden 7'si hakkında 'kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak' suçundan adli işlem yapılırken, A.E., Ö.B. ve İ.Ç., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AmpulUyuşturucuPolisNarkotikBursa
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