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Amasya’da öğretmenler, siperlik maske üretiyor

AMASYA Şehit Ferhat Ünelli Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenleri, sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperlik maske üretiyor.

31 Mart 2020 Salı 10:03
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Amasya’da öğretmenler, siperlik maske üretiyor

Amasya Şehit Ferhat Ünelli Bilim ve Sanat Merkezi'nde yüz koruyucu siperlik maske üretimi başladı. Bilgisayar bölümü öğretmenleri, çeşitli cihazları kullanarak, 5 dakikada 1 maske üretimi gerçekleştiriyor. Günlük 200 siperlik maske üreten öğretmenler, sağlıkçılara ulaştırıyor. Bilgisayar öğretmeni Bahadır Özen, "Amasya'nın kodlama projesi olan MisKod projesinin özel laboratuvarlarında bulunan lazer CNC makinelerini kullanarak maskeleri üretiyoruz. Günlük 200 adet üretim yapabiliyoruz. Proje Amasya Şehit Ferhat Ünelli Bilim ve Sanat Merkezi ile Amasya’nın kodlama projesi MisKod iş birliğiyle yapılıyor" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. İlker Kösterelioğlu ise, "Bu atölyelerdeki öğretmen arkadaşlarımız sağlık çalışanlarımızın ihtiyaç duyabilecekleri yüz koruma siperliği olarak adlandırılan maskelerin çok ekonomik ve hızlı bir şekilde üretimini ortaya çıkarmış oldular. Bu ürünü bizim üretiyor olmamızın temel amacı, bu mücadeleye bizlerin de bir desteğinin olması doğrultusunda olduğunu söylemek isterim. Ayrıca bu anlamda bu sürece bir destek veriyor ve omuz tutuyor olmanın mutluluğunu yaşayacağımızı da buradan ifade etmek isterim" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AmasyaÖğretmenMaskeSiperlik
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