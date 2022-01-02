Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,857.65
ALTIN
779.77
DOLAR
13.26
STERLİN
17.96
EURO
15.13
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Öğretim görevlisi alacak
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma...
Trabzon Üniversitesi Araştırma-Öğretim Görevlisi istihdam edecek
Trabzon Üniversitesi Araştırma-Öğretim Görevlisi...
Siirt Üniversitesi Araştırma ve Öğretim Görevlisi alacak
Siirt Üniversitesi Araştırma ve...
Yıldız Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi Araştırma...
Uşak Üniversitesi Araştırma Görevlisi istihdam edecek
Uşak Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Amasya’da güreşçileri taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı

Amasya-Çorum kara yolunda Batman Petrolspor güreş takımı sporcularını taşıyan midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada antrenör İbrahim Halil Kay (39) hayatını kaybederken, 15 kişi yaralandı. 

02 Ocak 2022 Pazar 11:25
20 Okunma
Amasya’da güreşçileri taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı

Kaza saat 09.30 sıralarında Amasya-Çorum kara yolunun, Çavuş köyü mevkisinde meydana geldi. Faik Fikret Canbulat idaresinde Batman Petrolspor güreş takımı sporcularını taşıyan 72 DU 313 plakalı midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Kazada kafilede, aralarında yedek sürücü, idareci ve antrenörün de yer aldığı 15 kişi yaralandı. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Güreş İl Temsilcisi Antrenör İbrahim Halil Kay’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşları 18 ile 24 arasında sporcular ile diğer yaralılar da sağlık ekiplerinin ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

ÇORUM’DAKİ ŞAMPİYONAYA GİDİYORLARDI

Kafilenin, 3-5 Ocak tarihleri arasında Güreş Federasyonu tarafından Çorum’da düzenlenecek U23 Serbest Stil Güreş Türkiye Şampiyonası müsabakalarına katılmak için Batman’dan yola çıktığı öğrenildi.

DHA

Son Güncelleme: 02.01.2022 12:07
Anahtar Kelimeler:
AmasyaçorumKazaTrafik KazasıTürkiye Petrolleri Güreş Takımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kayıp avcı her yerde aranıyor
Kayıp avcı her yerde aranıyor
Erzincan'da 86 köy yolu kardan kapandı
Erzincan'da 86 köy yolu kardan kapandı
MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
200 kamyon karla donarak şehit olan askerlerin heykelini yapacaklar
200 kamyon karla donarak şehit olan askerlerin heykelini yapacaklar
Sivas'ta 68 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Sivas'ta 68 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
İran sınırında Afgan kadın soğuktan öldü
İran sınırında Afgan kadın soğuktan öldü
Aydınlatma direklerine çarpan otomobil yandı: 1 ölü, 1 yaralı
Aydınlatma direklerine çarpan otomobil yandı: 1 ölü, 1 yaralı
Kars'ta otomobil, bahçe duvarına çarptı: 4 ölü, 1 yaralı 
Kars'ta otomobil, bahçe duvarına çarptı: 4 ölü, 1 yaralı 
Erzurum'da yoğun kar yağışı 
Erzurum'da yoğun kar yağışı 

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma