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Amasya'dan 50 madenci Malatya'da arama kurtarma çalışmalarına katılacak

Amasya'da Merzifon Yeni Anadolu Madencilik İşletmesi'nde çalışan 50 madenci, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Malatya'ya gitti.

07 Şubat 2023 Salı 10:05
Amasya'dan 50 madenci Malatya'da arama kurtarma çalışmalarına katılacak

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Merzifon Yeni Anadolu Madencilik Şube Başkanı Cemil Güven, deprem dolayısıyla büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.
Madende çalışan 2 mühendis ve 48 maden işçisinin yer aldığı 50 kişilik ekibin Malatya'daki arama kurtarma çalışmalarına gönüllü olarak katılacaklarını belirten Güven, "Madenciler, işleri gereği kaza ve doğal afetlerle sık karşılaşıyor. Bu nedenle depremzedelerin yanında olmamız gerektiğine karar verdik." dedi.
Vatana borçları bulunduğunu vurgulayan Güven, "Bugün de o günlerden biridir. Bizim de elimizden bu geliyor karınca kararınca. İnşallah devlet olarak, millet olarak, fertler olarak bu acı ve elim yarayı bir an önce sararız." ifadesini kullandı.
Çantalarını hazırlayıp aileleriyle vedalaşarak işletmeye gelen madenciler, deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına katılmak için gönüllü olarak isimlerini yazdırdı.
Madenciler, daha sonra Malatya'ya gitmek üzere yola çıktı.

AA

Son Güncelleme: 07.02.2023 10:09
Anahtar Kelimeler:
DepremKahramanmaraşKurtarmaAramaMadenciMerzifonAmasya
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