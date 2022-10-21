Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.934,63
ALTIN
983,66
DOLAR
18,61
STERLİN
20,88
EURO
18,24
Karabük Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
Karabük Üniversitesi öğretim üyesi...
Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim...
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi alıyor
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim...
Çanakkale Belediye Başkanlığına Memur (İtfaiye ve Zabıta) alınacak
Çanakkale Belediye Başkanlığına Memur...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Amasra’daki maden faciası soruşturmasında 50 kişinin ifadesine başvuruldu

BARTIN'ın Amasra ilçesinde 41 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına yönelik soruşturma kapsamında, şu ana kadar kurum yöneticileri ile madenciler olmak üzere 50'yi aşkın personelin ifadesine başvuruldu. Maden sahasında, oluşturulan 7 kişilik bilirkişi heyeti ile incelemelere katılan Bartın Baro Başkanı Ferhat Parlatır, hazırlanacak ön rapor ile olay anı ve sonrasındaki maden işçilerinin görüşleriyle birlikte, kusurlu kişilerin şüpheli olarak ifadelerinin yakın bir zamanda alınabileceğini düşündüğünü söyledi.

21 Ekim 2022 Cuma 10:26
Amasra’daki maden faciası soruşturmasında 50 kişinin ifadesine başvuruldu

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında 14 Ekim'de meydana gelen grizu patlamasında 41 işçi hayatını kaybetti, 11 işçi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, 6 ayrı savcı görevlendirildi. Bu süreçte farklı disiplinlerden gelen mühendisler ile iş güvenliği uzmanlarından oluşan bilirkişi heyeti de kuruldu. 7 kişilik bilirkişi heyeti, Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, Bartın Baro Başkanı Avukat Ferhat Parlatır ve madencilerin avukatları ile maden sahasında inceleme yaptı. Eksi 300 kotundaki yangının sürmesi ve karbonmonoksit gazının yüksek olması nedeniyle heyet, patlamanın olduğu bölgede inceleme yapamadı. Faciadan kurtulan 58 işçiden sağlık ve psikolojik durumu iyi olanların ise ifadeleri alınmaya başladı. Şu ana kadar kurum yöneticileri ile madenciler olmak üzere 50'yi aşkın personelin ifadesine başvuruldu.

KAPSAMLI RAPOR HAZIRLANACAK

Süreç ile ilgili konuşan Bartın Baro Başkanı Ferhat Parlatır, "Heyet ile birlikte binalarda ve teçhizatlarda yerinde incelemelerde bulunduk. Yine bu noktada çalışanlardan da görüşler alınarak, sorular yöneltildi. Bilirkişi heyetinin yaklaşık 6,5 saat süren kapsamlı araştırmalarından sonra kapsamlı bir rapor hazırlayacağını söyleyebiliriz. Ayrıca patlama yaşandıktan sonra daha önce el konulan dijital materyaller üzerinde de incelemelerini tamamlandıktan sonra bir rapor sunacaklarını düşünmekteyiz" dedi.

'ŞÜPHELİ' OLARAK İFADELERİ ALINACAK

Olay ile ilgili kusurlu kişilerin 'şüpheli' olarak ifadelerinin yakın zamanda alınabileceğini söyleyen Parlatır, "Bu kapsamlı rapor öncesinde de çok kısa bir süre içinde bir ön rapor hazırlanacağını kendi açımdan tahmin etmekteyim. Hukuka aykırı veya direk ihmali olan, kusurlu olan, tedbirsizlik ve dikkatsizlik niteliğinde eylemlere ilişkin olarak bir ön rapor gibi bir görüş sunabileceklerini düşünmekteyim. Bu ön rapor ile olay anı ve sonrasındaki maden işçilerinin görüşleriyle birlikte, kusurlu kişilerin şüpheli olarak ifadelerinin yakın bir zamanda alınabileceğini düşünmekteyim" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BartınAmasraMadenKazaPatlamaYangınSoruşturma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mersin'de 59 tabanca, 12 suikast silahı ve 10 otomatik tüfek ele geçirildi
Mersin'de 59 tabanca, 12 suikast silahı ve 10 otomatik tüfek ele geçirildi
Isparta'ya şehit ateşi düştü
Isparta'ya şehit ateşi düştü
Evinde tarihi eserlerle yakalandı
Evinde tarihi eserlerle yakalandı
Pembe kıyafetli kadınlar, kara kovan bal hasadına başladı
Pembe kıyafetli kadınlar, kara kovan bal hasadına başladı
Mermerciye bırakılan krokinin 200 metre uzağında erkek cesedi bulundu
Mermerciye bırakılan krokinin 200 metre uzağında erkek cesedi bulundu
Yatak odasına uyuşturucu serası kurmuş
Yatak odasına uyuşturucu serası kurmuş
Tarihi konaktaki 250 yıllık su kuyusu gün yüzüne çıkıyor
Tarihi konaktaki 250 yıllık su kuyusu gün yüzüne çıkıyor
MDF yüklü TIR'ın dorsesi alev alev yandı
MDF yüklü TIR'ın dorsesi alev alev yandı
Kastamonu'da taşan Ezine Çayı kenarında okul projesine tepki
Kastamonu'da taşan Ezine Çayı kenarında okul projesine tepki

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول