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‘Alo Tatil' operasyonunda 8 tutuklama

DİYARBAKIR merkezli, farklı şehirlerdeki restoran ve otelleri arayıp, sözde turizm şirketleri adına rezervasyon yaptıran, belirledikleri firmalardan ürünler aldıran ve ücreti ödenen malları göndermeyen suç örgütüne yönelik İzmir ve İstanbul’da düzenlenen ‘Alo Tatil’ operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 8’i tutuklandı, 5’i adli kontrolle serbest bırakıldı.

25 Eylül 2022 Pazar 16:47
‘Alo Tatil' operasyonunda 8 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 3 ay önce Türkiye’nin farklı şehirlerinde hedef olarak belirledikleri restoranları ve otelleri arayıp, sözde turizm şirketleri adına iletişim kuran, büyük kafilelere rezervasyon yaptırarak, kendilerinin belirlediği firmaların ürünlerinin alınmasını isteyip, yönlendiren ve ücreti peşin verilen malları teslim etmeyerek haksız kazanç sağlayan suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonucu 21 Eylül’de Diyarbakır merkezli İzmir ve İstanbul’da ‘Alo Tatiloperasyonu düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda örgütün elebaşıları N.S., M.Ç. ve O.A.’nın da aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Örgüt lideri N.S.’nin, 80 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve 2 yıldır arandığı öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırAlo TatilDolandırıcıPolisOperasyon
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