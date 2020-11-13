Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1280
ALTIN
463.867
DOLAR
7.6603
STERLİN
10.0954
EURO
9.0491
Bursaspor'un milli gururu
Bursaspor'un milli gururu
Denizlispor Prosinecki ile devam edecek
Denizlispor Prosinecki ile devam edecek
Tarihi Kur’an-ı Kerim'i 10 bin liraya satmak isterken yakalandı
Tarihi Kur’an-ı Kerim'i 10 bin...
"Türkiye’de diyabet görülme yaşı 5 yıl geriledi"
"Türkiye’de diyabet görülme yaşı 5...
Covid-19'un yarattığı strese son veren festival
Covid-19'un yarattığı strese son veren...
İş fırsatları için hemen tıkla!

ALİNUR AKTAŞ BOSAB’TA ALTYAPI ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ..

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'nde (BOSAB) devam eden alt yapı çalışmalarını yerinde inceledi.

13 Kasım 2020 Cuma 13:07
3 Okunma
ALİNUR AKTAŞ BOSAB’TA ALTYAPI ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ..

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

Yapılan çalışmalara ilişkin Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'nde (BOSAB) Müdürü Semih İdil'den bilgi alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çalışmaları yerinde inceleme imkânı bulduklarını söyledi. Ziyarete AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ve Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Arif Demirören’de katıldı. Aktaş, Bursa'da, 18 tane organize sanayi bölgesi olduğunu hatırlatarak, "BOSAB da bu manada oluşumunu tamamlıyor, eksiklerini gideriyor. Daha önceki yoğun yağışlarda buranın altyapısı ciddi sorunlar çıkarıyordu. Özellikle son Narlıdere ve Dudaklı'da gerçekleşen yağışlarda buradaki sel baskını ciddi bir hasara neden olmuştu" diye konuştu. Sel sonrası BOSAB yönetiminin hemen harekete geçtiğini, 2 etap olarak planlanan işin ilk etap ihalesinin yapıldığını aktaran Aktaş, İlk etap çalışmalarının yüzde 50'si tamamlandı. Yaklaşık 11 bin 377 metrelik bir şebeke hattı burada bin 800’lük borularla gerçekten uzun vadede güzel bir çalışma yapılıyor. Yılsonu itibariyle de inşallah bitmiş olacak. Baharla beraber de 2. etap olan 17,5 kilometrelik hattı da inşallah başlamış olacak değerlendirmesinde bulundu. Pandemi nedeniyle yaşanan ekonomik darboğaza rağmen Bursa'da ve Türkiye'de sanayicilerin aktif rol üstlenerek üretmeye devam ettiğini dile getiren Aktaş,  sanayicilerin, üretime devam ederek istihdama, ihracata ve ülke ekonomisine de katkı sağladığını belirterek, şunları söyledi. Sanayi bölgemizin eksik noktalarının giderilmesi noktasında gayretlerini takdir ediyorum. Bu vesileyle tüm sanayici arkadaşlarımıza kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Burada hem altyapı çalışmasını yerinde incelemek, hem de beraberinde yapılan çalışmaların bundan sonraki gidişatını bölge müdürümüzden dinlemek adına bir araya geldik. Hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçen, katkısı olan herkesten Allah razı olsun. İnşallah en kısa zamanda bitirilip diğer hatlara ilave olur diyorum.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
AktaşBosabMustafa Yıldızönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BUÜ İLE BSMMMO ARASINDA YENİ İŞBİRLİĞİ İMZALANDI.
BUÜ İLE BSMMMO ARASINDA YENİ İŞBİRLİĞİ İMZALANDI.
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORPHEUS’A HAZIRLANIYOR…
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORPHEUS’A HAZIRLANIYOR…
GÜRSU BELEDİYESİ, NİTELİKLİ ELEMAN KONUSUNDA ADIM ATTI
GÜRSU BELEDİYESİ, NİTELİKLİ ELEMAN KONUSUNDA ADIM ATTI
GENÇ MÜSİAD'DAN GÜRSU BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA IŞIK’A ZİYARET
GENÇ MÜSİAD'DAN GÜRSU BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA IŞIK’A ZİYARET
BAŞKAN DÜNDAR MÜSİAD'A OSMANGAZİ MEYDANINI ANLATTI
BAŞKAN DÜNDAR MÜSİAD'A OSMANGAZİ MEYDANINI ANLATTI
İZNİK’TE FİDANLAR GELECEĞE NEFES OLDU..
İZNİK’TE FİDANLAR GELECEĞE NEFES OLDU..
NİLÜFER’İN SULTANLARI GÜLDÜRDÜ..
NİLÜFER’İN SULTANLARI GÜLDÜRDÜ..
Kayseri Valisi Günaydın: Risk durumumuz yukarı çıktı
Kayseri Valisi Günaydın: Risk durumumuz yukarı çıktı
Düğün salonundaki ihaleye katılan 23 kişi karantinaya alındı
Düğün salonundaki ihaleye katılan 23 kişi karantinaya alındı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma