ALİNUR AKTAŞ BOSAB’TA ALTYAPI ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ..

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

Yapılan çalışmalara ilişkin Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'nde (BOSAB) Müdürü Semih İdil'den bilgi alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çalışmaları yerinde inceleme imkânı bulduklarını söyledi. Ziyarete AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ve Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Arif Demirören’de katıldı. Aktaş, Bursa'da, 18 tane organize sanayi bölgesi olduğunu hatırlatarak, "BOSAB da bu manada oluşumunu tamamlıyor, eksiklerini gideriyor. Daha önceki yoğun yağışlarda buranın altyapısı ciddi sorunlar çıkarıyordu. Özellikle son Narlıdere ve Dudaklı'da gerçekleşen yağışlarda buradaki sel baskını ciddi bir hasara neden olmuştu" diye konuştu. Sel sonrası BOSAB yönetiminin hemen harekete geçtiğini, 2 etap olarak planlanan işin ilk etap ihalesinin yapıldığını aktaran Aktaş, İlk etap çalışmalarının yüzde 50'si tamamlandı. Yaklaşık 11 bin 377 metrelik bir şebeke hattı burada bin 800’lük borularla gerçekten uzun vadede güzel bir çalışma yapılıyor. Yılsonu itibariyle de inşallah bitmiş olacak. Baharla beraber de 2. etap olan 17,5 kilometrelik hattı da inşallah başlamış olacak değerlendirmesinde bulundu. Pandemi nedeniyle yaşanan ekonomik darboğaza rağmen Bursa'da ve Türkiye'de sanayicilerin aktif rol üstlenerek üretmeye devam ettiğini dile getiren Aktaş, sanayicilerin, üretime devam ederek istihdama, ihracata ve ülke ekonomisine de katkı sağladığını belirterek, şunları söyledi. Sanayi bölgemizin eksik noktalarının giderilmesi noktasında gayretlerini takdir ediyorum. Bu vesileyle tüm sanayici arkadaşlarımıza kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Burada hem altyapı çalışmasını yerinde incelemek, hem de beraberinde yapılan çalışmaların bundan sonraki gidişatını bölge müdürümüzden dinlemek adına bir araya geldik. Hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçen, katkısı olan herkesten Allah razı olsun. İnşallah en kısa zamanda bitirilip diğer hatlara ilave olur diyorum.