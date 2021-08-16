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Alanya’da 4 gezi teknesi yandı

Antalya'nın Alanya ilçesi Türkler Mahallesi’nde bulunan gezi teknesinde başlayan yangın, 4 tekneye sıçradı. Yangında 2 tekne küle dönerken 2 tekne ise söndürüldü.

16 Ağustos 2021 Pazartesi 09:00
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Alanya’da 4 gezi teknesi yandı

Olay saat 22.00 sıralarında Alanya Türkler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir gezi teknesinde başlayan yangın, kısa sürede bitişikteki 3 tekneye de sıçradı. Teknelerde bulunan bazı personel alevlere müdahale etmeye çalıştı. Ancak alev topuna dönen teknelerden denize atlayarak canlarını kurtardılar. 4 teknenin alevlere teslim olduğu yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediyesine ait itfaiye ekipleri ile Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri müdahale etti. Yangında 2 ahşap tekne küle dönerken, sac kaplamalı iki tekne ise söndürüldü. Teknelerde soğutma çalışması sürerken 1 kişi de dumandan etkilenerek ambulansla hastaneye götürüldü.

'TEKNELERDE KİMSE YOK'

Yangınla ilgili bilgi veren Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, "Türkler Mahallesi'nde bulunan limanda maalesef 4 tane gezi teknemizde yangın başladı. 1 tanesi söndürüldü, diğeri söndürülmek üzere. 2 tanesi de tamamen yandı. Hem Antalya Büyükşehir Belediye İtfaiyesi hem de Sahil Güvenlik denizden müdahale ediyor. Tabii bunlar ahşap tekneler olduğu için çok hızlı bir şekilde yanıyor. Edindiğimiz bilgiye göre. 4'ünün de içerisinde kimse yokmuş. Burada bağlı duruyorlarmış. Şu ana kadar hiçbir can kaybı yok. Söndürme işlemi bittikten sonra arkadaşlarımız savcılık talimatı doğrultusunda jandarma ve sahil güvenlik tarafından gerekli soruşturma yapılacak.” dedi.

Yangının çıkış sebebi araştırılırken, olayla ilgili ise soruşturma açıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AlanyaTekneYangın
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