Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
103152
ALTIN
226.863
DOLAR
5.3223
STERLİN
6.9171
EURO
6.0345
Kulüpler Birliği Vakfı'ndan MHK açıklaması
Kulüpler Birliği Vakfı'ndan MHK açıklaması
IoT’nin potansiyelini niyet odaklı networking ile açığa çıkarıyor
IoT’nin potansiyelini niyet odaklı networking...
23 bin aile aşıyı reddetti, kızamık vakası arttı
23 bin aile aşıyı reddetti,...
‘Uzay Gücü', kongrenin onayını bekliyor
‘Uzay Gücü', kongrenin onayını bekliyor
Çarptığı kadını yaralı görünce gözyaşlarını tutamadı
Çarptığı kadını yaralı görünce gözyaşlarını...

Alanya'da sahile ölü gümüş balıkları vurdu

Antalya'nın Alanya sahiline binlerce ölmüş gümüş balığı vurdu. Balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, deniz suyundan numune aldı.

Alanya'da sahile ölü gümüş balıkları vurdu

Antalya'nın Alanya sahiline binlerce ölmüş gümüş balığı vurdu. Balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, deniz suyundan numune aldı.

22 Şubat 2019 Cuma 15:43
0 Okunma
Alanya'da sahile ölü gümüş balıkları vurdu

ANTALYA - Alanya ilçesindeki, Galip Dere Plajı’na sabah erken saatlerde binlerce ölmüş gümüş balığı vurdu. Sahile yürüyüş için gelen vatandaşlar ile balıkçılar durumu Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, balıklardan ve deniz suyundan numune alarak, incelenmek üzere laboratuvara gönderdi. Yetkililer ilk incelemelerde, balık ölümlerinin zehirlenmeden kaynaklı olmadığının belirlendiğini bildirdi. Açıklarda av yapan balık teknelerinin ağlarına takılarak öldükleri tahmin edilen balıklar, Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince sahilden toplandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ölü Gümüş BalıklarıAlanya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Depremin vurduğu Ayvacık’ta hayat normale dönüyor
Depremin vurduğu Ayvacık’ta hayat normale dönüyor
Pamukova'da süt tankeri demiryoluna devrildi: 2 ölü
Pamukova'da süt tankeri demiryoluna devrildi: 2 ölü
Eşini almaya gittiği evde kayınvalidesini vurdu
Eşini almaya gittiği evde kayınvalidesini vurdu
Adana'da okul önlerinde asayiş uygulaması
Adana'da okul önlerinde asayiş uygulaması
Çeşme açıklarında art arda iki deprem
Çeşme açıklarında art arda iki deprem
Kahramanmaraş'ta otomobil  devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Kahramanmaraş'ta otomobil  devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Alev alan otomobil küle döndü
Alev alan otomobil küle döndü
Bekçinin cesedi demirlere boynundan ve ayaklarından bağlı bulundu
Bekçinin cesedi demirlere boynundan ve ayaklarından bağlı bulundu
Şoför, çalıştığı kurumun otoparkında ölü bulundu
Şoför, çalıştığı kurumun otoparkında ölü bulundu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ