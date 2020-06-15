Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Trabzonspor, kupada final hedefiyle sahaya çıkıyor
Trabzonspor, kupada final hedefiyle sahaya...
Uzmanından LGS için son hafta önerileri
Uzmanından LGS için son hafta...
Aytemiz Alanyaspor kupaya döndü
Aytemiz Alanyaspor kupaya döndü
Silivri'de trafik kazası: 1 ölü
Silivri'de trafik kazası: 1 ölü
Adana'da 'kaçak cep telefonu' operasyonu
Adana'da 'kaçak cep telefonu' operasyonu
İş fırsatları için hemen tıkla!

Alaçatı esnafından park düzenlemesine tepki

İzmir'in Çeşme ilçesinin Kemalpaşa Caddesi'ne inşası süren park alanı, esnafın tepkisini çekti. Yapılacak park sonrası alana kuracakları masa sayısının yüzde 90 oranında azalacağını belirten esnaf, çalışmanın sezonun başlamasıyla yapılması yüzünden mağduriyetlerinin daha da arttığını söyleyip, belediyeye tepki gösterdi.

15 Haziran 2020 Pazartesi 10:56
0 Okunma
Alaçatı esnafından park düzenlemesine tepki

İZMİR - Çeşme Belediyesi'nin Kemalpaşa Caddesi'nde inşasına başladığı park alanı, restoran sahipleri tarafından eleştirildi. Geçen yıllarda işgaliye ödeyerek, her gece ortalama 1500 yerli- yabancı turiste hizmet veren 9 işletme sahibi, Kemalpaşa Caddesi'ne yapılan park alanının tamamlanmasıyla bölgeye koyacakları masa sayısının yüzde 90 azalacağını kaydetti. Esnaf, park düzenlemesi nedeniyle artık günde 50 kişiden fazla kimseye hizmet veremediğini belirtti. 

Sezonun başlamasına rağmen bazı günleri siftahsız kapattıklarını dile getiren restoran işletmecisi Fatih Acar, "Bakın dükkanım kapalı mahvolmuş haldeyiz. Belediye Başkanı Ekrem Oran, 'Esnafın yanındayız' dedi. Konuştuk, bu meydanda bizlerin dekorları vardı. 9 mekan bir müzik ve eşit fiyat politikasıyla turistlere nitelikli eğlence ve lezzet sunuyorduk. 'Dekorları kaldırın dedi'. Yaptık. 'Lambalı dekor yapın' dedi. 40 bin lira cebimizden harcadık 'Tamam' dedik. Kadromuzu, personelimizi bu plan ve işgaliye ödemelerimizi hazırladık. 3 aylık pandemi günleri bitti, sezon açıldı, dozerler girdi. Mağduruz, bu bize neden yapıldı? Esnafa sahip çıkılsın" dedi.

Yıllık kira bedellerinin 150 ile 200 bin lira arasında olduğunu da belirten Acar, "Biz başkanın sözüne güvendik ve ortada kaldık. Bu kiraları nasıl çıkaracağız? Kemalpaşa Caddesi esnafı kan ağlıyor. Bakın yollara; toz, toprak, inşaat. Bu sokağa turist girer mi? Bu mu Çeşme turizmine çıta atlatacak zihniyet?" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Alaçatı EsnafıPark DüzenlemeTepkiİzmirçeşme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adana'da 'kaçak cep telefonu' operasyonu
Adana'da 'kaçak cep telefonu' operasyonu
Direk montajı yapan işçiler, akıma kapıldı: 1 ölü
Direk montajı yapan işçiler, akıma kapıldı: 1 ölü
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
İçinde 20 bin lira olan çantayı sahibine teslim etti
İçinde 20 bin lira olan çantayı sahibine teslim etti
Kenevirde 2 yeni tür tohum üretildi
Kenevirde 2 yeni tür tohum üretildi
Yolcu otobüsü yoldan çıktı: 2 yaralı
Yolcu otobüsü yoldan çıktı: 2 yaralı
Başkan Şenel: Yeniden doğdum
Başkan Şenel: Yeniden doğdum
Depremin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Depremin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Ankara'da mobilya mağazası alev alev yandı
Ankara'da mobilya mağazası alev alev yandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı