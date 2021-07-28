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Akyaka'da turistlerle çevre temizliği

28 Temmuz 2021 Çarşamba 14:48
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Akyaka'da turistlerle çevre temizliği

MUĞLA - Muğla'nın Ula ilçesinin 'sakin şehir' unvanlı Akyaka Mahallesi’nde çevre temizliği yapıldı. Etkinliğe yerli ve yabancı turistler de destek verirken, bazı kişilerin ise çöp toplayanları seyrettiği görüldü. 

Ula İlçe Jandarma Komutanlığı Akyaka Karakol Komutanlığı'nca 'Emret komutanım' sloganıyla çevre temizliği düzenlendi. 4 bin olan nüfusu, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 20 kat artarak 80 bine ulaşan Akyaka'daki çöp toplama etkinliğine jandarma, trafik polisleri, öğrenciler, çevreciler ve Ula Belediye Başkanlığı personeli de katıldı. Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 2011 yılı haziran ayında 'sakin şehir' ilan edilen Akyaka'daki çevre temizliği, Tramplen bölgesinden başlanarak, ormanlık alana kadar devam etti. Tatilcilerin geride bıraktığı içki ve meşrubat şişeleri, çeşitli ambalaj atıkları ve sigara izmaritleri toplandı. Çevre temizliğine yerli ve yabancı turistler de destek verirken, bazı kişilerin ise çöp toplayanları seyrettiği görüldü. 

'DOĞAL ORTAMIN KORUNMASI İÇİN BİLİNÇLİ OLUNMASI GEREK'

Elinde torba ile çöp toplayan uçurtma sörfü sporcusu Bilge Öztürk, "Doğayı bulduğumuz gibi bırakırsak sorun kalmayacağına inanıyorum. Atıkları doğaya bırakmak yerine en yakınımızdaki çöp kutusuna atmalıyız. Bunun da insan olmanın temel özelliklerinden biri olduğunu düşünüyorum. Sosyal medyadan hayvanların yaşam ortamlarını paylaşıyorlar. Can dostlar orayı terk ettikten sonra tertemiz. Aynı yeri kullanan insanlar ise çöp içerisinde bırakıyor. Doğal ortamın korunması için bilinçli olunması gerekiyor. Bazen insanlığımızı unutuyoruz" dedi.

Çevrecilerden Ebru Coşkun ise "Cennet ülkemizin en nadide yerlerinden biri olan Akyaka doğal güzellikleriyle ve bu güzelliklerin korunmasıyla birçok yere örnek olmuştur. Bu özellikleriyle de her geçen gün daha çok artan tatilciye ev sahipliği yapıyor. Ula Belediyesi tarafından güzel korunan Akyaka'mızda Kurban Bayramı sonrası gelen bazı tatilcilerimiz, çöplerini sahil kenarında, ağaçların altında, ormanlarda ve Azmak Nehri kıyısı boyunca bıraktılar. Bireysel ve kurumsal farkındalık için gönüllü başlatmış olduğumuz bu kampanyamız, domino etkisi yaratarak, herkese ve gelecek kuşaklara örnek teşkil eder. Tatilcilerin çöplerini yanlarında getirecekleri poşetlere atarak çevremizi kirletmemesini umut ediyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AkyakaTuristlerle çevre TemizliğiMuğla
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