AKTAŞ VE TABAN YENİ İNEGÖL HEPİMİZİN GÖZ AYDINLIĞI OLACAK DEDİLER..

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - İnegöl’de yaklaşık 200 bin nüfus projeksiyonu ile planlanan 12 bin dönümlük alanı kapsayan yeni yerleşim bölgesi, Türkiye’ye örnek bir modelle şekilleniyor. Bursa Büyükşehir ve İnegöl Belediyesi ile ilgili altyapı kurumları ulaşımdan altyapıya kadar tüm ana hizmetleri yapılaşma başlamadan önce bölgeye ulaştırmanın planlarını yaparken, konuyla ilgili yapılan toplantıda İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “İyi bir belediyecilik örneğini Türkiye’de ortaya koymak istediğimizi bugün burada göstermiş oluyoruz. İnşallah yeni İnegöl hepimizin göz aydınlığı olacak” dedi. Sanayisi, tarımı, turizm değerleri ve hızla artan nüfusuyla Türkiye’nin parlayan yıldızı olan İnegöl’ün sağlıklı bir şekilde geleceğe taşınması, depreme dayanıklı modern konutlarda ikametin sağlanması amacıyla büyük önem taşıyan ‘Yeni İnegöl Projesi’, Royal Otel’de iki oturumda düzenlenen toplantıda masaya yatırıldı. Şehir merkezindeki yoğunluğu hafifletmek, yeni yerleşim yerleri oluşturmak adına geçmiş dönemlerde temelleri atılan Yeni İnegöl projesi, yükselmeye devam ediyor. Bu kapsamda İnegöl’de yaklaşık 200 bin nüfus projeksiyonu ile planlanan 12 bin dönümlük alanı kapsayan yeni yerleşim bölgesi, Türkiye’ye örnek bir modelle şekilleniyor.

YENİ İNEGÖL MASAYA YATIRILDI.

İnegöl Belediyesi tarafından Çarşamba günü 14.00’da Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, bazı meclis üyeleri, UEDAŞ, İNGAZ, Türk Telekom ve BUSKİ yetkililerinin katılımıyla toplantı düzenlendi. İki ayrı oturumda yapılan toplantının basına kapalı yapılan ilk bölümünde, yeni İnegöl bölgesinde yapılacak ulaşım ve yol ağı, altyapı yatırım planı ve dere ıslah çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı. Toplantının ikinci bölümünde de ilçedeki akademik ve meslek odalarının temsilcilerinin proje ile ilgili görüş ve önerileri alındı.

TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLACAK.

İkinci oturumda konuyla ilgili basına mensuplarına açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, belediyecilik faaliyetlerinin daha çok binalar yapıldıktan sonra tamamlandığını, Yeni İnegöl bölgesinde ise henüz hiçbir yapı yokken tüm altyapı ağlarının kurularak Türkiye’ye örnek olacak bir çalışmanın ortaya çıkarılacağını vurguladı. Yaklaşık 200 bin nüfus projeksiyonuna göre planlanan çalışmada Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle daha binalar oluşmadan ana arterler ve altyapı çalışmalarının yapıldığını dile getiren Taban, “Bugün Yeni İnegöl bölgemizi konuşmak üzere burada toplandık. Başkanımıza daha önce gittiğimizde, Yeni İnegöl bölgesini hızlandırmak istediğimizi ve kesinlikle artık şehrin de buna ciddi şekilde ihtiyacı olduğunu ifade etmiştik. Şehrimiz biliyorsunuz bu yıl itibariyle aldığı 7 bin 500 kişilik ilave göç ile 281 binlik bir nüfusa erişti. Ekonomik anlamda da çok aktif ve dinamik bir bölge. Her an inşaatlar yapılıyor, yeni imalatlar yapılıyor. Ancak şehrin yerleşik bölgesinde giderek sıkışmaya başladığımız aşikar. Derhal bizim yeni İnegöl dediğimiz yeni imar bölgesini açarak orada yeni merkezler oluşturarak yükü oraya da kaydırmamız gerekiyor. Bu aslında yeni bir proje değil. Sayın Başkanımızın burada görev yaparken o bölgeyle ilgili yapılan planlamalar neticesinde başlayan bir süreç. Bugün de artık altyapılarını konuşup hayata geçireceğimiz bir döneme doğru ilerliyoruz dedi.

YAPILAR YÜKSELMEDEN HİZMET ULAŞMIŞ OLACAK.

Bu çalışmanın Türkiye’de bir ilk olabileceğini de ifade eden Taban, “Ben bu çalışmayı çok kıymetli buluyorum. Çünkü Türkiye’de belediyeciliği hep var olan, insanların yaşadığı merkezlerde yürütmeye çalışıyoruz. Binalar yapılmış, ticari alanlar yapılmış o alandaki eksikleri gidermeye çalışıyoruz. Lakin bugün İnegöl’de neyi konuşuyor olacağız; henüz imalatların başlamadığı, yolun, altyapının olmadığı bir alanda belki de Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyoruz bugün… O bölgede yeni yeni altyapıları, kirli su, temiz su, yağmur suyu, elektrik, doğalgaz gibi buranın ihtiyaçları olan konuları önden götürerek iyi bir belediyecilik örneğini Türkiye’de ortaya koymak istediğimizi bugün aslında burada göstermiş oluyoruz. Bugün artık tam koordineli bir şekilde ilk etapta kısa vadede neler yapabileceğimizi ele aldık. İnşallah yolumuza hızlı bir şekilde devam etmek istiyoruz. Sayın Başkanımıza ve toplantıya katılan kurum yöneticilerimize yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah yeni İnegöl hepimizin göz aydınlığı olacak ve bu bölgede depreme dayanıklı yapılar, sağlıklı cadde ve sokaklar, aydınlatma, tretuvarı ve diğer donatı alanlarıyla örnek bir proje hayata geçecek açıklamalarında bulundu.

YENİ İNEGÖL BURADA KURULACAK.

Başkan Taban’ın ardından Yeni İnegöl projesiyle ilgili açıklama yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise İnegöl'ün sağlıklı gelişimi, ovanın muhafazası ve sağlıklı caddelerin sokakların yapılanması adına konunun tüm tarafları ile çok verimli bir toplantı yaptıklarını söyledi. Bölgede zaten devam eden çalışmalar olduğunu ancak özellikle ilk 5 yıllık dilimi kapsayacak şekilde sürecin hızlandırılması adına sahada yaşanan problemler ve yapılması gerekenler noktasında önemli değerlendirmeler yaptıklarını ifade eden Başkan Aktaş, “Ben 2005-2006 yıllarıydı burada arkadaşlarımla gelip, ‘buralarda binalar yükselecek. Yeni İnegöl burada kurulacak’ dediğimde birçoğu beni hem eleştirmiş hem de gülmüşlerdi. Allah'a hamdolsun burada bir hayat var. Şuanda toplam 3 mahallede 31 bin nüfus var. İki etap TOKİ yapıldı. TOKİ'lerin ilk etabı yapılalı da 12 sene olmuş. Yani nihayetinde artık orada sağlıklı sorunsuz bir süreç için kaymakamımızdan, milletvekillerimizden tüm yöneticilerimizden güç alarak süreci hızlandırmış olacağız dedi.

12 BİN DÖNÜM ALAN.

Yaklaşık 12 bin dönüm alanı kapsayan bölgedeki arazilerin kamu kuruluşlarına bırakılması nedeniyle kamulaştırmayla alakalı bir sorun yaşanmayacağını ifade eden Başkan Aktaş, “Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Ben bütün basın mensubu arkadaşlarımızın, İnegöl'deki tüm dinamiklerin ‘armudun sapı üzümün çöpü’ diyerek süreci akamete uğratmaktan ziyade hep beraber konuya sahip çıkarsak gerçekten çok iyi mesafe alırız diye düşünüyorum. İnegöl’ün nüfusu bu yıl 7 bin artarak 281 bini aştı. İnegöl Türkiye ortalamasının üzerinde büyüyor ve gelişiyor. Büyükşehir olarak merkezde altyapıyla alakalı hummalı bir şekilde çalışıyoruz. Bu vesileyle verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dilerim ama bittiğinde modern, sağlıklı bir yapıya kavuşmuş olacak. İçme suyunun kalan hattıyla, kanalizasyon ve yağmursuyu ile alakalı da ikinci etapta bir ihalemiz olacak. Yaklaşık 42,5 milyon Euro’luk bir ihale yılın ikinci yarısına yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Kısa vadeli 100 milyon TL civarı bir yatırım ama orta ve uzun vadede baktığınızda 395 milyonluk çalışma yapacağız” diye konuştu. Başkan Aktaş, Yeni İnegöl bölgesi için planlanan 40 kilometrelik yeni imar yolları kapsamında ilk etapta 11 kilometrelik alanda kazı dolgu çalışmalarının da halen devam ettiğini sözlerine ekledi.