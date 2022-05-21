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AKSARAY’A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak Kuzeyi Metina bölgesinde Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı'nın el yapımı patlayıcı'nın (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olduğunu duyurdu.

21 Mayıs 2022 Cumartesi 00:03
AKSARAY’A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

MSB'den yapılan açıklamada, "Irak Kuzeyi Metina bölgesinde, 20 Mayıs 2022 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı, EYP'ye basarak yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

'BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı için taziye mesajı yayımladı. Akar, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 20 Mayıs 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kaydetti. (DHA)

AKSARAY’A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP’nin infilak etmesi sonucu şehit olan Tunahan Erbaşı (25) acı haberi, memleketi Aksaray’daki ailesine ulaştı.

Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı, Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP’nin infilak etmesi sonucu şehit oldu. Şırnak Silopi’deki görev yerinden Irak’ın kuzeyinde görevlendirilen Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı’nın acı haberi, memleketi Aksaray’ın Ağaçören ilçesinde oturan Zeynep ve Salih Erbaşı çiftine verildi. Şehit evine Türk bayrağı asılırken, haberi duyan yakınları taziyeye geldi. 2 yıl önce orduya katıldığı öğrenilen Erbaşı’nın 4 kardeşi olduğu belirtildi.

Şehit Erbaşı’nın cenazesi, yarın Ağaçören ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek. 

DHA

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MSBTSKKuzay IrakMetinaŞehitUzman Çavuş Tunahan ErbaşıTunahan ErbaşıAksaray
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