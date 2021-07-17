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Aksaray'da zincirleme kaza: 2 ölü, 6 yaralı

AKSARAY'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada Almanya'da yaşaşan Ali İhsan Çomuk (55) ve eşi Elmas Çomuk (56) öldü, 6 kişi yaralandı. 

17 Temmuz 2021 Cumartesi 08:50
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Aksaray'da zincirleme kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Kaza, saat 19.30 sıralarında Yeşilova Beldesi yolunun 7’nci kilometresinde meydana geldi. Almanya'dan memleketi Aksaray'a gelen ve ailesiyle yemeğe giden Ali İhsan Çomuk (55) yönetimindeki 68 KL 339 plakalı otomobil, karşı yöndün gelen düğün konvoyundaki Burak Akbulut (20) yönetimindeki 68 BG 425 plakalı otomobille çarpıştı. Bu sırada konvoydaki Yasin Sert (27)  yönetimindeki 68 ABC 027 plakalı otomobil de Burak Akbulut’un aracına çarptı. 

Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerin demir yığını haline dönüştüğü kazanın anrdından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada Ali İhsan Çomuk ve eşi Elmas Çomuk olay yerinde yaşamını yitirirken araçta bulunan Elmas Çomuk (71), Hüseyin Bildirici (26) ve Osman Bildirici (55) ile diğer sürücüler Yasin Sert, Burak Akbulut ve Ahmet Asal (20) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
AksarayKazaTrafik Kazası
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