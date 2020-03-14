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Aksaray'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 44 yaralı

AKSARAY-Adana Karayolu'nda yolcu otobüsü TIR'a çarpıp, şarampole düştü. Kazada 44 kişi yaralandı.

14 Mart 2020 Cumartesi 07:49
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Aksaray'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 44 yaralı

Kaza, saat 04.40 sıralarında Aksaray-Adana Karayolu'nun 17'nci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet İsbir idaresindeki Gülaras firmasına ait İstanbul'dan Adana'ya giden 02 BK 056 plakalı yolcu otobüsü, aynı istikamette ilerleyen Cavit Kızıykaya idaresindeki 01 ADF 774 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs, karşı şeride geçerek şarampole düştü. Kazada, 42 yolcu ile 2 de otobüs şoförü ve muavini olmak üzere 44 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayı yara almadan atlatan otobüs şoförü ise gözaltına alındı. Otobüs şoförü Mehmet İsbir'in ilk ifadesinde, TIR'ın aniden önüne çıktığını ve kazanın bu nedenle meydana geldiğini söylediği öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AksarayTIROtobüsTrafik Kazası
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