Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 0
yoğun kar yağışlı
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1546
ALTIN
401.951
DOLAR
6.9920
STERLİN
9.6954
EURO
8.4348
Muvazzaf/Sözleşmeli Subay alımı yapılacak
Muvazzaf/Sözleşmeli Subay alımı yapılacak
Altındağ'da kat karşılığı konut inşaatı yaptırılacak
Altındağ'da kat karşılığı konut...
Kuru yük gemisinin açık artırma ile satışı ve sökümü yapılacak
Kuru yük gemisinin açık...
10 adet taşınmaz kiraya veriliyor
10 adet taşınmaz kiraya...
Avrasya Üniversitesi 155 öğretim üyesi alacak
Avrasya Üniversitesi 155 öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı

AKSARAY'da kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı.

17 Şubat 2021 Çarşamba 09:22
6 Okunma
Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı

Kaza, saat 05.30 sıralarında Aksaray- Ankara kara yolunun 40’ıncı kilometresinde meydana geldi. Bursa'dan Niğde'ye giden Veli Erdem (42) idaresindeki 06 LPP 51 plakalı yolcu otobüsü,  tipi ve  buzlanma nedeniyle  sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, 22 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile bölgedeki özel hastanelere kaldırıldı. Yaralı yolculardan Kahraman Er, otobüsün  tipi ve buzlanma nedeniyle bir anda kaydığını söyledi. Şarampole devrildikten sonra aracın içerisinde beklediklerini anlatan Er, "Otobüsün camını kırdık. Çıkış noktası oluşturduk. Oradan bizi kurtardılar" diye konuştu. Abdullah Safari ise Ankara'dan Aksaray'a geldiğini  otobüsün devrildiğini kaydetti

DHA

Anahtar Kelimeler:
AksarayOtobüsYolcuTrafik KazasıKaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avusturya'dan Şemdinlili 58 çocuğa kıyafet yardımı
Avusturya'dan Şemdinlili 58 çocuğa kıyafet yardımı
Elazığ'da 'roketimsi insansız hava aracı' üretildi
Elazığ'da 'roketimsi insansız hava aracı' üretildi
Edirne'de buz sarkıtları oluştu
Edirne'de buz sarkıtları oluştu
Kayısı üreticilerine 'bahçenizde arı bulundurun' tavsiyesi
Kayısı üreticilerine 'bahçenizde arı bulundurun' tavsiyesi
'Covid-19 hastaları denizde boğuluyormuş hissi yaşıyor'
'Covid-19 hastaları denizde boğuluyormuş hissi yaşıyor'
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı: 3 ölü, 30 yaralı
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı: 3 ölü, 30 yaralı
İZMİR’DE ŞİDDETLİ FIRTINA
İZMİR’DE ŞİDDETLİ FIRTINA
Denizli'de kar yağışı yaşamı etkiledi
Denizli'de kar yağışı yaşamı etkiledi
Kar yağışı sonrası İznikr'te kartpostallık kareler oluştu
Kar yağışı sonrası İznikr'te kartpostallık kareler oluştu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma