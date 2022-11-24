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Akraba 2 kişi, sokakta yürürken öldürüldü

İZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde, akraba olan Mustafa Aksu (42) ile Mutlu Aksu (36), sokakta yürürken F.A.’nın otomobilden, tabancayla açtığı ateşte yaşamını yitirdi.

24 Kasım 2022 Perşembe 08:14
Akraba 2 kişi, sokakta yürürken öldürüldü

Olay, saat 05.00 sıralarında Yalı Mahallesi 105 Sokak’ta meydana geldi. Akraba olan Mustafa Aksu ile Mutlu Aksu, sokakta yürürken, otomobilden tabancayla ateş açıldı. Mustafa ve Mutlu Aksu, vücutlarına isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. Şüpheli ise otomobiliyle bölgeden uzaklaştı.

Silah sesleri üzerine bölgeye giden çarşı ve mahalle bekçileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Mustafa Aksu ile Mutlu Aksu'nun öldüğü belirlendi. Mustafa ve Mutlu Aksu'nun cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. 

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, şüphelinin F.A. olduğunu tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, F.A.’yı kısa sürede suç aleti silahla yakalayarak gözaltına aldı. F.A., sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirGüzelbahçeCinayetAkraba
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