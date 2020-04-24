Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
'Akılı bileklik' ve 'Covid-19 mesafe kiti'
'Akılı bileklik' ve 'Covid-19 mesafe...
KKTC’de tüm camilerde İstiklal Marşı okutuldu
KKTC’de tüm camilerde İstiklal Marşı...
Yürekleri dağlayan çocuklar 23 Nisan'da unutulmadı
Yürekleri dağlayan çocuklar 23 Nisan'da...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı: Umut göründü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı:...
Fenerbahçe'den Atatürk'lü 'en büyük pankart' ile 23 Nisan kutlaması
Fenerbahçe'den Atatürk'lü 'en büyük pankart'...
İş fırsatları için hemen tıkla!

'Akılı bileklik' ve 'Covid-19 mesafe kiti'

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde futbol hakemi Cem Yavuz, koronavirüs tedbirleri kapsamında, öğretmen arkadaşlarının yardımıyla çeşitli materyaller kullanarak 'akılı bileklik' ve 'Covid-19 mesafe kiti' geliştirdi.

24 Nisan 2020 Cuma 08:26
0 Okunma
'Akılı bileklik' ve 'Covid-19 mesafe kiti'

Yavuz'un geliştirdiği cihazlar, sürekli vücut ısısını kontrol ederken, birisi yanına 1,5 metreden fazla yaklaştığında ve kendisi ellerini kafasına yaklaştırdığında sesli uyarı veriyor. Cihazlar ayrıca dakikada bir öterek, Cem Yavuz'u ellerini dezenfekte etmesi için uyarıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı Afyonkarahisar bölgesi hakemlerinden Cem Yavuz, koronavirüsle mücadele için öğretmen arkadaşlarının destekleriyle 'akılı bileklik' ve 'Covid-19 mesafe kiti' üretti. Ateş ölçer, ivme ve zamanlayıcı sensörleri ve pille oluşturulan akılı bileklik, vücut ısısı ölçtüğü gibi eller kafaya yaklaştığında ve her 25 dakikada bir uyarı veriyor. Pil ve mesafe sensöründen oluşan 'Covid-19 mesafe kiti' ise üzerine takılı olduğu kişinin yanına yaklaşan biri olduğunda uyarı sinyali veriyor. Bu kitle günlük hayatında sosyal mesafeyi koruyan hakem Cem Yavuz, 'akıllı bileklik' sayesinde elleriyle yüzüne, gözlerine, ağzına ve kulaklarına dokunmanın önüne geçiyor. Yine 'akıllı bileklik' sayesine 25 dakikada bir ellerini dezenfekte eden Cem Yavuz'un geliştirdiği ürünler sayesinde ateşi 37,5 dereceye yaklaştığında da anında haberi olacak.

MESAFE 1,5 METRE AZALINCA SİNYAL VERİYOR

Cem Yavuz, Covid-19 mesafe kiti üretiminde mesafe sensörü, akıllı bileklik üretiminde de ivme ve zamanlayıcı sensörle ateş ölçer kullanıldığını belirterek, "Biz futbolcuları sahada tutmak için elimizden gelen gayreti yaparız. Belli bir mesafe koyarız. Covid-19'dan da mesafeyle korunabileceğimizi biliyoruz. Kendimizi korumak amaçlı öğretmen arkadaşlarımızla Covid-19 mesafe kiti ve akıllı bileklik yaptık. Covid-19 kiti bir başka insan bize yaklaştığında ötmekte ve sinyal vermektedir. Mesafe 1,5 metreden fazla azaldığında sinyal sesi daha da artmaktadır. Akıllı bilekliğin özelliği ise elimiz yüzümüze yaklaştığı zaman ötmekte. Bu şekilde elimizi yüzümüze, burnumuza ve kulaklarımıza temas etmesini engelliyor. Ayrıca dakikada bir sinyal vererek, ellerimizi dezenfekte etmemiz için bizi uyarıyor. Arkasına yerleştirilen ateş ölçerle de vücut ısımız 37,5'a ulaştığı zaman sinyal vererek ışık yanıyor. Covid-19 mesafe kitinde mesafe sensörü kullanıldı. Akıllı bileklikte ise ivme sensörü, ateş ölçer kullanılarak yapıldı" dedi.

'SOSYAL MESAFENİ KORU'

Hakem olarak sahada futbolcularla karşı karşıya geldiklerinde aralarında mesafe bulunması gerektiğini hatırlatan Cem Yavuz, "Mesela bir futbolcu kural ihlal ettiği zaman kart, göstereceğimiz zaman belirli bir mesafeye açılması gerekir. Sosyal hayatta da Covid-19'dan korunmak için 1,5 metre aralığını kullanmamız gerekir. Sosyal mesafeni koru, zorunlu olmadıkça evden çıkma, evde kal Türkiye" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FutbolHakemKoronavirüsCovid19KİTBileklikCem Yavuz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ukranya'dan getirilen 323 vatandaş, Tokat'ta yurda yerleştirildi
Ukranya'dan getirilen 323 vatandaş, Tokat'ta yurda yerleştirildi
Pancar işçilerini taşıyan traktör devrildi: 2 ölü
Pancar işçilerini taşıyan traktör devrildi: 2 ölü
Yürekleri dağlayan çocuklar 23 Nisan'da unutulmadı
Yürekleri dağlayan çocuklar 23 Nisan'da unutulmadı
Doğu Karadeniz'in yükseklerinde kar yağışı
Doğu Karadeniz'in yükseklerinde kar yağışı
Habur Çayı taştı; 2 köy su altında
Habur Çayı taştı; 2 köy su altında
Çalışmak için geldikleri Türkiye'de mahsur kaldılar
Çalışmak için geldikleri Türkiye'de mahsur kaldılar
Almanya'dan yurda dönenler, Ankara'da KYK yurduna yerleştirildi
Almanya'dan yurda dönenler, Ankara'da KYK yurduna yerleştirildi
Bu süreçte vaka görülmeyen ilçemize gelmeyin
Bu süreçte vaka görülmeyen ilçemize gelmeyin
Kahramanmaraş'ta, ramazan öncesi çarşılar sessiz
Kahramanmaraş'ta, ramazan öncesi çarşılar sessiz

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı