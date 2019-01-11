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Akdeniz'de 4.8 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi sahiline 208 kilometre mesafede 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Akdeniz'de 4.8 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi sahiline 208 kilometre mesafede 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

11 Ocak 2019 Cuma 09:07
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Akdeniz'de 4.8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 21.24'te Akdeniz'de 4.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Muğla'nın Datça ilçesi sahiline 208 kilometre uzaklıkta gerçekleşen deprem, 8 kilometre derinlikte maydana geldi.

DEPREMLER ART ARDA DEVAM ETTİ

AFAD verilerine göre Akdeniz açıklarında iki artçı deprem daha meydana geldi. İlk depremin ardından saat saat 21.33'te 3.1 büyüklüğünde artçı deprem kaydedeldi. Derinliği yaklaşık 34 kilometre olarak saptanan depremin en yakın yerleşim yeri olarak Datça Yazıköy'e mesafesi 256 kilometre olarak tespit edildi. Yine aynı bölgede saat 21.35'te 4.7 büyüklüğünde meydana gelen deprem ise 6.5 kilometre derinlikte ölçüldü. En yakın yerleşim yeri olarak ise 230 kilometre ile Datça Yazıköy oldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AkdenizDeprem
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