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​​​​​​​AK Parti'li Aydın'ın yakınlarının minibüsü devrildi; anne- oğul öldü, 8 yaralı

Çorum'da, kontrolden çıkarak, takla atan minibüs, çeltik tarlasına yuvarlandı. Ters dönen araçtaki Dilek (30) ve oğlu Furkan Ali (2) Türkyılmaz hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Minibüstekilerin, AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın'ın yakınları olduğu öğrenildi.

25 Haziran 2021 Cuma 11:45
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​​​​​​​AK Parti'li Aydın'ın yakınlarının minibüsü devrildi; anne- oğul öldü, 8 yaralı

Kaza, Samsun- İstanbul D-100 yolunda, Kargı’ya bağlı Çeltiközü mevkisinde meydana geldi. Giresun'dan Düzce'ye giden İrfan Aydın yönetimindeki 28 AAC 044 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, takla atarak, yol kenarındaki çeltik tarlasına devrildi. Ters dönen araçtaki AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın'ın yakınları olduğu öğrenilen 10 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalede bulunulan sürücü İrfan Aydın ile Akif, Merve, Gülşen, Betül ve Hayri Aydın, Derya Taş, Seher Altunbaş, Dilek ile oğlu Furkan Ali Türkyılmaz, ambulanslarla hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan Dilek Türkyılmaz ile oğlu Furkan Ali Türkyılmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren yaralılardan Merve Aydın'ın sağlık durumunun ise kritik olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
çorumKazaTrafik KazasıAK PartiGiresunKadir Aydın
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