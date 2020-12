AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan Ayhan SALMAN’dan Görevi Teslim Aldı

BURSA

Tüm Şehri Kucaklayacak Siyaset Anlayışı.. Görevine başlayan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti'nin, milletin kendi eliyle yazdığı, kendi bağrından çıkardığı bir parti olduğunu ifade ederek, bu aziz davanın bir neferi olmanın, kendisinin en büyük şerefi ve onuru olduğunu ve olmaya da devam edeceğini vurguladı. Davut Gürkan, kendisine tevdi edilen bu kutsal görevi en iyi şekilde yerinde getirmek için çalışacağını belirterek, Bursalı binlerce AK Parti ve Türkiye sevdalısının da desteği ile kendisine emanet edilen hizmet bayrağını layıkıyla taşımak için çalışacağını söyledi. Davut Gürkan, Bursa'da, kurulduğu günden bu yana önemli hizmetler veren AK Parti teşkilatlarının bir neferi olarak tüm şehri kucaklayacak bir siyaset anlayışı ile hizmet edeceklerini söyledi. Bugüne kadar 'ben' değil 'biz' anlayışı ile halka hizmeti ile Hakk'a hizmetle eşdeğer olarak gören AK Parti'nin bu misyonunu bundan sonraki süreçte de devam ettirebilmesi için var gücüyle çalışacağını aktaran Gürkan, "Mensubu olmaktan gurur duyduğum bu partide beni bu konuma layık gören Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. AK Parti olarak bizler, birlik ve beraberlik içinde büyük bir aileyiz. Bizler biliriz ki, halka hizmet yarışımız bir bayrak yarışıdır. Gün gelir makamlar, görevler değişir ama aynı duygularla bütünün bir parçası olmaya devam ederiz. Vakti geldiğinde her birimiz elini taşın altına koyar, “canla başla” çalışarak tüm zorlukların üstesinden yine birlikte geliriz. Bu görevi devralacağımı Ayhan Salman'a bu güne kadar yaptığı hizmetler için teşekkür ediyorum. Biz de devraldığımız bu bayrağı daha ilerilere taşımaya gayret edeceğiz. Her kim bu partiye gönülden katkı koyduysa bizim için kıymetlidir. Çalışmalarımıza aynı ruh ve inançla devam edeceğiz. Azaltmadan çoğaltmanın, bölünmeden bütünleşmenin derdinde olacağız. Bursa bayrağını güzel dalgalandırmak için çalışacağım. Gönüller almak, bölmeksizin bütünlemek, her daim adâletli olmak düsturumuz olmaya devam edecek" . En Önemli Vazife “Nefer” Olmak. Görevini devreden İl Başkanı Ayhan Salman ise, “Payitaht Bursa’mızda sorumluluk bilinciyle ve büyük bir aşkla sürdürdüğüm İl Başkanlığı görevimizi, dava arkadaşımız Davut Gürkan kardeşimize devrediyoruz. Namusum gibi taşıdığım; bu onurlu, şerefli vazifeye bizi layık gören Sn. Cumhurbaşkanı’mıza şükranlarımı sunuyorum. 3,5 yıl önce aldığım ve onurla yürüttüğüm emanetini; leke sürdürmeden ve halel getirmeden kendisine teslim etmenin huzurunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Daha öncede ifade ettiğim gibi; bundan sonraki süreçte AK Parti’mizdeki en önemli vazifelerin başında gelen ‘nefer’ olarak davamıza hizmet etmeye; inandığım yolda, ‘İnandığım Lider’in ardında daima yürümeye devam edeceğim” dedi. AK Parti Tek Adrestir.. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, "Biz Bursa'da yaşayan 3 milyon insana memnuniyet borçluyuz. AK Parti olarak ilerlememiz tercih değil zorunluluktur. Bu kadar işi başaran parti konjoktürel problemleri de çözecek olan adrestir, bu milletin umudu biziz. Ayhan Salman başkanımıza sizlerin huzurunda özel teşekkürlerimi sunuyorum. Fevkalade bir yönetim ortaya koydu, girdiği seçimleri kazandı ama AK Parti muhalefet gibi bütün seçimleri kaybedenleri başta tutmak yerine seçim kazanmış dahi olsa görevini sürdürenleri farklı pozisyonlarda değerlendirip yerine yenilerini getirir. Davut Gürkan'a yeni görevinde başarılar diliyorum" dedi.

“Partimizde Herkes Kıymetli”… TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, "AK Parti girdiği 14 seçimden birinci çıkmış ve bu ülkeye büyük hizmetler vermiş bir parti. Bu partide hizmet etmeye gönüllü herkes bizler için kıymetli. Göreve getirilen Davut Gürkan'ı tebrik ediyor ve görevinde başarılar diliyorum" dedi.

Alinur Aktaş'tan Teşekkür. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ayhan Salman’a görevde bulunduğu süreçte yaptıklarından dolayı teşekkür ederek "3 buçuk yıldan beri görevini hakkıyla yapan Ayhan başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum. Biz başkanımızın samimiyetle ve gayretle 17 ilçenin tamamında olağanüstü hizmet etme çabasını gördük. İş insanı kimliğiyle Davut Gürkan'ın devraldığı bu bayrağı daha da yukarıları taşıyacağından eminim. İnandığımız davada, inandığımız liderin yanında sonuna kadar olmaya devam edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. Törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Partili Belediye Başkanları, AK Parti İlçe Başkanları, AK Partide görev almış Önceki Dönem İl Başkanları, Önceki Dönem Belediye Başkanları ve İlçe Başkanları, AK Parti Bursa İl Yönetimi, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları ve Yönetimleri katıldı. Törene ayrıca İl Başkanlığı için Ankara’ya çağırılan Gökay Bilir, Nazım Maral, Ali Yılmaz, Hasan Çepni ve Mustafa Yavuz da katıldı. AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan görevi devren İl Başkanı Ayhan Salman’a teşekkür plaketi hediye etti.