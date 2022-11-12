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Ağrı ve Iğdır'da 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-12 Operasyonu'

Ağrı ve Iğdır'da, 1017 personelin katılımıyla 'Eren Abluka Sonbahar- Kış-12 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Dursun Pampal Operasyonu' başlatıldı.

12 Kasım 2022 Cumartesi 11:15
Ağrı ve Iğdır'da 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-12 Operasyonu'

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Ağrı ve Iğdır'da 'Eren Abluka Sonbahar- Kış-12 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Dursun Pamal Operasyonu' başlatıldı. Operasyon, Ağrı-Doğubayazıt-Büyük Ağrı Dağı ve Iğdır-Aralık-Küçük Ağrı Dağı bölgelerini kapsıyor. Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; jandarma özel operasyon, jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 1017 personel 58 operasyonel tim görev aldı. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren- Abluka Sonbahar-Kış' operasyonlarının halkın desteği ile kararlı olarak başarıyla sürdürüldüğü belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AğrıığdırTerörTeröristOperasyonEren Abluka SonbaharKış12 Operasyonu
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