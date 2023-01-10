Ağrı Dağı'na 2,5 ay sonra kar yağdı

Gece saatlerinde Iğdır'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Yağış 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'nı ve eteklerini beyaza bürüdü.

Karlı dağ, kentin farklı noktalarından görüntülendi.

Ağrı Dağı'na en son 26 Ekim 2022'de kar yağmıştı.