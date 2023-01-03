Afyonkarahisar, Türkiye'nin tıbbi papatya üretim üssü olacak

Afyonkarahisar'da aktar Soner Çakır, tıbbi papatya ekimi için bir süre önce araştırma yapmaya başladı. Araştırmalar sonucunda tıbbi papatya ekimine en uygun toprağın Sinanpaşa ilçesine bağlı Tınaztepe bölgesinde olduğunu belirleyen Çakır, Sinanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne rapor sundu. Raporun değerlendirilip, araştırılmasının ardından Tınaztepe'de arazi sahipleri ile üreticilere konunun aktarılması kararlaştırıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Onur Bostancı ve girişimci Soner Çakır, bölgeye giderek üreticilerle görüştü. Üreticiler ve arazi sahipleri, alım garantili tıbbi papatya ekimini yapmayı kabul edince deneme ekimi için harekete geçildi. Bölgede belirlenen 500 dönüme geçen yıl kasım- aralık döneminde ekimler yapıldı. Bilinen papatyalar dışında hem yağı çıkarılabilen hem de çay olarak tüketilebilen tıbbi papatyalar, mayıs- haziran döneminde hasat edilecek.

'KÖYLÜLER İLE ANLAŞMALI TARIM YAPTIK'

Soner Çakır, köylülerle anlaşmalı tarım uygulaması yaptıklarını söyledi. 500 dönüm alanda tıbbi papatya yetiştiriciliği yapacaklarını belirten Çakır, 1 dönüm araziden 1,5- 2 ton civarı ürün beklediklerini anlattı. Çakır, "Bölgede Türkiye'nin en çok tıbbi papatyasının yetişmesini sağlayacağız. Köylülerle birebir iletişime geçip, anlaşmalı tarım uygulaması uyguluyoruz. Papatyamızın özelliği; tıbbi papatya olması. Bu papatya; sağlık alanında kullanılan yağda, çayda kullanılan papatya cinsi" dedi.

'TOPLAMDA 41 YETİŞTİRİCİMİZ VAR'

Sinanpaşa Tarım ve Orman Müdürü Onur Bostancı da "Toplamda 41 yetiştiricimiz var. Sinanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak üreticiyle alıcıyı buluşturduk. Aralarında konuştular, ürünü tanıttık ve alım garantili bir ürün olduğunu anlattık. Burada ekimini gerçekleştiriyoruz. Vatandaşımıza alternatif ürün olma adına gayet iyi bir ürün olacak. Birim alanda yüksek gelir elde edecek, aynı zamanda haziran ayında hasat ettikten sonra vatandaşın ikinci bir ürün ekmesi adına da iyi bir ürün olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

'TIBBİ PAPATYANIN YÜZDE 80'İ İTHAL'

İlçenin ikinci ürünün ekimine de müsait olduğunu köylülere anlattıklarını vurgulayan Bostancı, şöyle konuştu:

"İkinci ürün olarak vatandaşımız burada mısırını da ekebilir, yulafını da ekebilir, alternatif sebze ürünleri de ekebilir. Tıbbi papatyanın yüzde 80'i ithal olarak gelmekte. Biz de bu sektördeki açığı fark ettiğimiz için bu ürüne yönelmiş bulunmaktayız. Vatandaşımız bu ürünü hasat ettikten sonra ikinci ürün olarak da alternatif tarım ürünlerini deneyebilecek. İlerleyen aşamalarda projenin başarılı olacağına inanıyoruz. Proje başarılı olduğu takdirde ilçemiz ve beldemiz Antalya yolu üzerinde olduğundan, turizmle de entegre etme gibi bir durumumuz var." (DHA)